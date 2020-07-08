Завершено расследование убийства мужчины, чье тело обнаружили в реке в Пуховичском районе

По данным следствия, потерпевший распивал спиртные напитки с 33-летним обвиняемым и его 36-летней сожительницей у них в квартире. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт на почве ревности, который перерос в драку. В результате хозяин избил гостя, причинив ему многочисленные телесные повреждения руками, ногами и стеклянной бутылкой. После чего пошел спать, оставив мужчину лежать на полу на кухне. Когда утром обнаружил его мертвым, решил скрыть следы преступления. Он обратился за помощью к 23-летнему знакомому, которому умышленно рассказал выдуманные обстоятельства убийства. Завернутое в пакеты и линолеум тело вывезли на машине и сбросили с моста в реку. Одежду и иные вещи сожгли. После чего обвиняемый в квартире на кухне вырвал половые доски, а на их месте залил стяжку, чтобы избавиться от следов крови на деревянном полу.

В ходе расследования допрошены свидетели, проведены очные ставки, проверка показаний на месте и иные следственные действия. К материалам уголовного дела приобщены сведения о телефонных соединениях, результаты более пятнадцати генетических и биологических экспертиз, проведенных ГКСЭ по изъятым вещественным доказательствам. По выводам психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый осознавал значение своих действий и мог руководить ими.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С момента задержания к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

Уголовное дело в отношении женщины и 23-летнего мужчины по факту их участия в совершении убийства прекращено за недоказанностью. Однако в отношении них выделены в отдельное производство материалы по факту укрывательства и недонесения о преступлении, которые направлены в органы внутренних дел для проведения дополнительной проверки.

Татьяна Белоног,