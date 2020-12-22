Завод «Август-Бел» приобрел 15 квартир для своих сотрудников

Наш завод приобрел для сотрудников 15 двухкомнатных квартир в новом многоквартирном доме в поселке Дружный. Специально созданной приказом директора рабочей группой под председательством заместителя директора по общим вопросам Василия Молчанова были определены условия их реализации и критерии оценки сотрудников, претендующих на жилье. Основными из них стали: профессионализм сотрудника, стаж работы в компании, корпоративные награды, нынешняя жилищная ситуация, семейное положение, возраст.

Заводчанам заранее были объявлены условия предоставления квартир: на условиях займа под 5 процентов годовых сроком на 10 лет с возможностью погашения всей суммы через 5 лет и с первоначальным взносом в 5 тысяч рублей.

После детального обсуждения каждого из 27 претендентов, подавших заявления на приобретение жилья, рабочая группа сформировала список будущих новоселов. Затем в торжественной обстановке с участием директора Евгения Витальевича Плотиннова разрешилась главная интрига: кому какая квартира достанется. Каждый из списка по очереди, определенной методом генерации случайных чисел, тянул заветный шарик-номерок. А самой торжественной минутой этого дня стала церемония вручения будущим владельцам ключей от квартир. Евгений Витальевич для каждого нашел самые теплые и важные слова и всем пожелал счастья, успехов и добра.

И мы рады поздравить коллег-счастливчиков, которые уже занимаются приятными хлопотами по переезду в новые квартиры: аппаратчика смешивания 5 разряда Владимира Веремейчика, начальника отдела производственно-технологического контроля Юлию Прохорчик, механика Антона Юзепчука, слесаря КИПиА 5 разряда Александра Галушку, техника-технолога Алексея Волынца, специалиста по сопровождению информационных систем Евгения Савкина, аппаратчика подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и готовой продукции 4 разряда Ярослава Борисика, руководителя группы правовой работы Александру Хаховскую, начальника техотдела Ольгу Халимончик, руководителя группы оплаты и мотивации труда Екатерину Иванову, ведущего инженера по стандартизации и сертификации Татьяну Мирошниченко, машиниста выдувных машин 4 разряда Павла Воробьева, специалиста по кадрам Ирину Кузнецову, водителя автомобиля Максима Шульгу, мастера Виталия Коваленко.

Анна ТРУБЧИК,

собственный корреспондент ЗАО «Август-Бел».