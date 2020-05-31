«Завод- моя семья» — пуховчанин рассказывает о работе на ЗАО «Август-Бел»

На заводе я работаю уже семь лет. Кстати, попал сюда не сразу. Первая попытка была неудачной, хотя здесь уже работал мой брат Владимир. И именно его мнение, его рассказы о заводе сыграли свою роль в том, что мне захотелось сюда прийти.

Профессию аппаратчика смешивания я получил на ОАО «Завод горного воска», а работал тогда в ОДО «АКСО». В целом все было хорошо, но, со слов Володи, в «Август-Бел» работать интереснее, потому что здесь более совершенное оборудование и хорошая организация труда. И мне очень хотелось сюда попасть.

И только спустя год, в мае 2013-го, наконец повезло, и меня взяли на работу в цех по производству средств защиты растений аппаратчиком 4-го разряда. Пришлось учиться, хотя производственная линия на прежней работе была такая же, но здесь так много нового оборудования, другие препараты, технологии, требования. К примеру, мне ранее не приходилось работать на бисерной мельнице.

Я попал в смену к одному из самых опытных аппаратчиков — Станиславу Литвинко: у него всегда есть чему поучиться как в профессиональном, так и в личностном плане.

И все сложилось. Сейчас я, как и брат Владимир, аппаратчик 5-го разряда, работаю в одной смене с Евгением Казючицем и Александром Лозовым. У каждого из нас свой круг обязанностей, но при этом мы понимаем друг друга с полуслова и всегда готовы прийти на помощь коллегам.

Кроме основной профессии, я приобрел здесь столько… Сейчас могу работать и на погрузчике, и на кран-балке, и слесарем, и стропальщиком — мы получили эти профессии без отрыва от производства после соответствующего обучения и сдачи экзаменов.

Доволен, что работаю на заводе. Конечно, большое значение имеет зарплата: она у нас достойная. Из-за сменного режима работы не всегда удается побыть с семьей, но со временем к нему привыкаешь и приспосабливаешься. А хороший коллектив, бесплатное питание, медицинская страховка, транспортная доставка, возможности развития и профессионального роста с лихвой это компенсируют. У нас всегда очень интересно проходят праздники, у сотрудников и их детей есть все условия для занятий спортом. Короче, на заводе у нас есть все, о чем другие могут только мечтать. Кстати, мой брат Владимир (работает на заводе уже девять лет) и его жена Алеся (техник-лаборант службы качества) думают также. И не один, а трое Веремейчиков в «Август-Бел» — лучшее тому свидетельство.

Дмитрий Веремейчик,

аппаратчик смешивания 5-го разряда.