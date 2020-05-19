«Здесь и сейчас мы нужнее». Семья врачей рассказала о работе в госпитале

Их жизненные пути пересеклись во время учебы в Витебском медицинском университете. На шестом курсе Виктория и Вячеслав Урбан создали семью и пополнили достаточно многочисленную когорту семейных пар медицинских работников. Молодых врачей распределили на Пуховщину.

Правда, оказаться в одном медицинском учреждении у них не получилось. Вячеслав начал свой трудовой путь в Пуховичах, а Виктория попала в Дричин. Именно там я и встретилась с ней почти два года назад, когда знакомилась с молодыми врачами, прибывшими на работу в наш район. Но сегодня эта встреча и наш разговор воспринимаются совсем по-другому в свете сложившейся эпидемиологической обстановки. Тогда мы говорили с Викторией о предназначении врача, о долге, об ответственности врача перед пациентом, а пациента — перед врачом. Но никто из нас и не думал, что проверять эти прописные истины вскоре придется в таких непростых обстоятельствах, тестирующих каждого из медицинских работников на прочность и, в конечном итоге, на преданность выбранному однажды делу…

Когда в Марьиной Горке начал работать госпиталь для заболевших вирусными пневмониями, вызванными в том числе коронавирусом, Виктория и Вячеслав, который к этому времени уже полгода трудился в должности заведующего Дружненской поликлиникой, оказались в числе тех врачей, которые составили штат госпиталя.

— Мы восприняли это как необходимость, поэтому мысли отказаться, конечно, не могло быть и не было, — говорит Вячеслав. — Нам сказали, что с понедельника мы выходим на смену. Хорошо, с понедельника — значит, с понедельника… Я передал дела человеку, который на время меня замещает в Дружном, и приступил к своим обязанностям. Теперь мы с Викторией работаем в одном лечебном учреждении. Здесь и сейчас мы нужнее…

Вячеслав не скрывает, что все медработники прекрасно понимали: ситуация нерядовая, столкнуться придется с чем-то неизвестным. Но коллектив готовили к работе в новых условиях, ведь в штате госпиталя оказались врачи разных специальностей (не инфекционисты).

— Нам напомнили, как надевать и снимать защитные костюмы, рассказали, как передвигаться по отделениям, где были разграничены условно чистые и грязные зоны,— рассказывает Вячеслав Урбан.— Поэтому с этой стороны нам все было понятно. Трудно на первых порах было, безусловно, привыкать работать всю смену в защитных костюмах и масках. Но и это беспокоило меньше, чем то, что поначалу мы не вполне понимали, с чем столкнулись и как лечить тяжелые вирусные пневмонии. Мы в первые дни не могли вполне уверенно отвечать на некоторые вопросы наших пациентов.

Но постепенно уточнялись протоколы лечения, поступали дополнительные рекомендации для врачей. И мы получали с каждым новым днем все больше опыта. Сегодня мы придерживаемся стандартного лечения. Видим его эффективность, знаем о некоторых побочных действиях, уверенно говорим с пациентами. Это очень важно для всех нас и определенно работает на результат.

Учитывая нестандартность ситуации, в это непростое время врачи всех уровней стали одной командой и готовы оказывать друг другу помощь в любую минуту, в любое время суток. Никто, по словам Вячеслава, даже на часы не смотрел, обращаясь при острой необходимости за консультацией не только к нашим врачам, но и к специалистам в столичные больницы. Коллеги не обижались. И не было моментов, чтобы кто-то не снял трубку и не ответил на звонок просто потому, что есть в сутках формально нерабочее время. Все понимают: это — не здесь и не сейчас…

— Наверное, в других обстоятельствах мы никогда не узнали бы друг друга так, как узнаем сейчас,—уверена и Виктория Урбан. — Сложности, говорят, сближают людей. Это правда. Мы действительно чувствуем себя одним целым. Наверное, это даже со стороны заметно, потому что одна из комиссий, инспектировавших наш госпиталь, отметила, что они нигде не замечали такого боеспособного и оптимистично настроенного коллектива. Поверьте, мы действительно стараемся на все 100 процентов противостоять этим сложным заболеваниям. И боремся за каждого пациента, несмотря на накопившуюся усталость, ведь мы тоже обычные люди. А, между тем, некоторые наши коллеги даже стационар не покидали уже несколько недель… И разговоры в чистой зоне — в основном только о работе…

Виктория и Вячеслав также могли бы оставаться в госпитале, где созданы все необходимые условия для проживания. Но они между сменами уходят домой (семейная пара живет в арендной квартире в Марьиной Горке). Такое решение приняли только потому, что живут сами и ни для кого не представляют опасности. Социальная ответственность медработников на самом деле такова, что они даже не позволяют себе пользоваться общественным транспортом, а максимально короткие визиты в магазин — только со средствами защиты и соблюдением социального дистанцирования.

— Нам не нужно объяснять, как важны эти простые меры профилактики, — говорят супруги. — Но, к сожалению, далеко не все слышат наши призывы о правильном поведении в условиях эпидемии. Людям стоит быть все же более ответственными.

Р.S. Хотелось бы добавить, что в госпитале работает еще одна семейная пара молодых специалистов. Оксана Дяденчук по основной специальности — врач оториноларинголог. Переведена в перепрофилированный терапевтический корпус из Марьиногорской поликлиники №1. Ее муж Александр Деменков находится в прямом смысле этого слова на передовой: он врач-анестезиолог-реаниматолог.

Елена ШАНТЫКО.