Здесь не обманут и не обидят

Андрей встал и сделал свои первые в жизни шаги… Николай спустя три года, казалось бы, бесполезных занятий, сказал свои первые в жизни слова… Ольга научилась застилать кровать… Светлана — рисовать…

И радуются этому не родные и близкие, а они — работники Пуховичского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов. Так сложилась жизнь, что ближе этих людей у его проживающих просто нет. Именно их нуждающиеся в помощи и уходе люди каждый день встречают с улыбкой и надеждой. Почему? Потому что без улыбки в комнату к своим подопечным никто не входит.

— Даже если по каким-то причинам на душе скребут кошки, — говорит младший медицинский работник Татьяна Бабук. — Ты просто не можешь вести себя по-другому, потому что наши проживающие по сути как дети. Они так добродушны и искренни, ранимы и непосредственны…

Хотя, конечно, работу нашу легкой никто не назовет, ведь среди проживающих есть и лежачие люди, и те, кто в силу своего заболевания не идет на контакт или даже проявляет агрессию. Все это приходится учитывать. Поэтому далеко не каждый здесь остается работать.

Был период, когда и Татьяна поменяла работу в силу семейных обстоятельств. Но все те годы, признается, не просто скучала — видела во снах, как снова возвращается в свой коллектив. Так и произошло. Здесь ее место. Здесь возможность чувствовать себя нужной.

Анжела Астапович, коллега Татьяны, готова подписаться под каждым ее словом. Мне кажется, ей и говорить ничего не нужно: все можно прочитать в глазах. Там любовь, сострадание и свет, от которого становится тепло даже постороннему человеку.

— Я работаю в доме-интернате 10 лет, — говорит Анжела. — И все эти годы иду на работу с радостью. Знаю, что меня здесь ждут. Ну как, скажите, не радоваться, если тебя встречают со словами «здравствуй, мамочка»? Это трогательно, хотя кто-то скажет, что больно. Мы работаем руками и… сердцем. Иначе нельзя.

Именно сердцем Анжела и Татьяна угадывают своих подопечных даже по шагам. Именно сердцем они слышат то, что скажут глазами не умеющие говорить. Именно сердцем продиктована та забота, которой эти женщины умеют окружить в общем-то совершенно чужих и беспомощных людей. И те откликаются на их заботу: делают первые шаги, говорят первые слова. И даже набирают потерянные в других местах килограммы… А как не набрать, если в добавок к приготовленному поварами тебя еще и домашним чем-то побалуют?..

Елена ИВАНОВА.