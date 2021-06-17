Жара в Беларуси будет нарастать, сообщили корреспонденту БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Антициклон Zoe принес на территорию Беларуси теплую солнечную погоду. До конца текущей недели его влияние сохранится, дождей не ожидается, а жара будет только нарастать. Так что стоит вспомнить основные правила поведения в жару: не выходите без особой надобности на улицу во время максимальной солнечной активности, а если все же выходите, не забывайте про головной убор и обязательно возьмите бутылочку с водой. На улице лучше держаться в тени и периодически заходить в магазины или помещения с кондиционерами», — рассказали в Белгидромете.

Температура воды в реках и водоемах Беларуси составляет плюс 18-23 градуса. Синоптики рекомендуют быть внимательными и осторожными во время отдыха у водоемов. «Кроме того, в связи с установившейся теплой и сухой погодой увеличивается и класс пожароопасности. Поэтому, отправляясь в лес, не выбрасывайте горящие окурки, спички, не оставляйте на земле стеклянные бутылки», — добавили в Белгидромете.

В пятницу, 18 июня, будет без осадков. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем — 25-31 градус тепла.

В субботу, 19 июня, также будет без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов выше нуля, днем — плюс 27-32.

В воскресенье и понедельник, 20-21 июня, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов выше нуля, днем — плюс 28-33.

Во вторник, 22 июня, будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по западной части страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит 13-20 градусов тепла, днем — плюс 28-33.

В среду, 23 июня, в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит 15-22 градуса тепла, днем — плюс 28-34.

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