Железная дорога – не место для беспечности
Железная дорога не место для прогулок, тем более в нетрезвом виде. Но люди часто недооценивают опасность, пересекают пути в неустановленном месте и не задумываются, что движущийся поезд мгновенно остановить невозможно.
В Минском транспортном регионе за 11 месяцев 2021 года количество пострадавших на объектах железнодорожного транспорта увеличилось с 41 до 42, количество погибших увеличилось с 27 до 28. На момент происшествия 25 человек находились в состоянии алкогольного опьянения.
Пьянство сегодня является острой социальной проблемой, а также в ряде случаев основной причиной травмирования и гибели людей на железной дороге.
К сожалению, не теряет актуальность тема детского травматизма. В нынешнем году имел место факт смертельного травмирования несовершеннолетней на объектах железнодорожного транспорта.
Ответственность за каждый отдельный случай должны осознавать не только машинисты, правоохранительные органы, родители и школа, но и все общество, ведь в здоровом государстве не бывает чужых детей. Каждый отдельно взятый случай – это трагедия.
Не стоит забывать о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Их игнорирование может привести к печальным последствиям. Ведь в большинстве случаев виновными становятся сами граждане.
В связи с этим полагаю необходимым напомнить, что объекты железнодорожной инфраструктуры являются зонами повышенной опасности.
Не соблюдение правил безопасности при нахождении на железной дороге создает прямую угрозу жизни и здоровью граждан.
Переход через железнодорожные пути следует осуществлять в установленных и обозначенных для этого местах (пешеходные переходы, тоннели, мосты, а также другие места, обозначенные соответствующими знаками).
При переходе через железнодорожные пути необходимо внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами и (или) работниками организаций железнодорожного транспорта общего пользования.
При переходе через железнодорожные пути гражданам не следует пользоваться телефонами мобильной связи и наушниками.
В зонах повышенной опасности не следует:
блокировать железнодорожные пути и другие объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
подкладывать на железнодорожные пути любые посторонние предметы, оставлять на путях вещи, создавать иные помехи, которые могут вызвать нарушение движения железнодорожного транспорта;
проходить по железнодорожным путям или находиться на железнодорожных путях в неустановленных местах;
распивать спиртные напитки или пребывать в общественных местах на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
подлезать под транспортные средства железнодорожного транспорта;
перелезать через автосцепные устройства между вагонами;
прыгать с пассажирских платформ на железнодорожные пути;
приближаться к проходящему поезду на расстояние, при котором возможно воздействие затягивающего воздушного потока, образуемого проходящим железнодорожным подвижным составом;
проводить подвижные игры, оставлять детей без присмотра и контроля.
Заместитель Минского транспортного прокурора,
Черепанская О.А.
р.т. 225-70-10