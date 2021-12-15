Железная дорога – не место для беспечности

Железная дорога не место для прогулок, тем более в нетрезвом виде. Но люди часто недооценивают опасность, пересекают пути в неустановленном месте и не задумываются, что движущийся поезд мгновенно остановить невозможно.

В Минском транспортном регионе за 11 месяцев 2021 года количество пострадавших на объектах железнодорожного транспорта увеличилось с 41 до 42, количество погибших увеличилось с 27 до 28. На момент происшествия 25 человек находились в состоянии алкогольного опьянения.

Пьянство сегодня является острой социальной проблемой, а также в ряде случаев основной причиной травмирования и гибели людей на железной дороге.

К сожалению, не теряет актуальность тема детского травматизма. В нынешнем году имел место факт смертельного травмирования несовершеннолетней на объектах железнодорожного транспорта.

Ответственность за каждый отдельный случай должны осознавать не только машинисты, правоохранительные органы, родители и школа, но и все общество, ведь в здоровом государстве не бывает чужых детей. Каждый отдельно взятый случай – это трагедия.

Не стоит забывать о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Их игнорирование может привести к печальным последствиям. Ведь в большинстве случаев виновными становятся сами граждане.

В связи с этим полагаю необходимым напомнить, что объекты железнодорожной инфраструктуры являются зонами повышенной опасности.

Не соблюдение правил безопасности при нахождении на железной дороге создает прямую угрозу жизни и здоровью граждан.

Переход через железнодорожные пути следует осуществлять в установленных и обозначенных для этого местах (пешеходные переходы, тоннели, мосты, а также другие места, обозначенные соответствующими знаками).

При переходе через железнодорожные пути необходимо внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами и (или) работниками организаций железнодорожного транспорта общего пользования.

При переходе через железнодорожные пути гражданам не следует пользоваться телефонами мобильной связи и наушниками.

В зонах повышенной опасности не следует:

блокировать железнодорожные пути и другие объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;

подкладывать на железнодорожные пути любые посторонние предметы, оставлять на путях вещи, создавать иные помехи, которые могут вызвать нарушение движения железнодорожного транспорта;

проходить по железнодорожным путям или находиться на железнодорожных путях в неустановленных местах;

распивать спиртные напитки или пребывать в общественных местах на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

подлезать под транспортные средства железнодорожного транспорта;

перелезать через автосцепные устройства между вагонами;

прыгать с пассажирских платформ на железнодорожные пути;

приближаться к проходящему поезду на расстояние, при котором возможно воздействие затягивающего воздушного потока, образуемого проходящим железнодорожным подвижным составом;

проводить подвижные игры, оставлять детей без присмотра и контроля.

Заместитель Минского транспортного прокурора,

Черепанская О.А.

р.т. 225-70-10