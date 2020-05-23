Женщина, являясь  обязанным лицом, за попытку  уклониться от  работы  и  подделку  документов оказалась  на  скамье  подсудимых

Взрослые, ведущие асоциальный образ жизни, не всегда справляются с выполнением своих родительских обязанностей. И тогда заботу об их детях берет на себя государство. Так произошло и с гражданкой Х., стоящей на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних Пуховичского РОВД. Согласно определению суда, она является лицом, обязанным возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.

Гражданке Х. трудоустроиться оператором машинного доения в одном из сельскохозяйственных предприятий района удалось по направлению отдела занятости управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

Однако в первый же день после трудоустройства гражданка Х. на работу не вышла, а впоследствии начала допускать прогулы без уважительной причины. Сотрудники ИДН в ходе проведения профилактической работы неоднократно разъясняли ей ответственность по статье 9.27 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, а также об ответственности по статье 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь выносили официальные предупреждения. Однако все это не привело к ожидаемому результату.

При изучении материалов по фактам прогулов рабочего времени гражданкой Х. было установлено, что в выписке из медицинских документов имеются дописки, сделанные иным почерком. Почерковедческой экспертизой было уставлено, что дописки выполнены самой гражданкой Х. Таким образом, она, пытаясь избежать наказания по статье 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь, предоставила по месту работы заведомо подложный документ. Следовательно, в ее действиях усматривались признаки части 1 статьи 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков».

В итоге гражданка Х. осуждена по части 3 статьи 174 и части 1 статьи 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь к наказанию в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на два года.

Екатерина РОМАНОВИЧ, старший инспектор ИДН Пуховичского РОВД.