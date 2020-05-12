Житель деревни Заболотье инициировал собственную акцию «Беларусь помнит»

«Как я могу почтить память тех, кто сражался с фашизмом и погиб в боях Великой Отечественной? Как могу отдать дань уважения ныне живущим ветеранам?» — не раз задавал себе накануне 75-летия Великой Победы эти вопросы пенсионер, житель деревни Заболотье Александр Ивицкий. Признается, что хотелось вспомнить на своем, локальном, уровне тех людей, которые когда-то добывали нашу Победу…

— У нас в деревне не бывает торжественных мероприятий, но здесь живут потомки людей, которые проливали кровь за нашу Родину, за нас, — говорит Александр Васильевич. — И я задумал провести у нас нашу собственную акцию «Беларусь помнит». Поделился идеей с соседями, и они поддержали. Так я стал собирать фотографии наших земляков и их родственников, чтобы затем разместить на стенд и установить его на улице, где у нас стоит дубовый крест и где останавливается автомагазин. Думал даже, что и концерт небольшой организуем. Но эпидемия все планы изменила…

Однако стенд Александр Васильевич сделал. Как умел. По-простому. Главное ведь совсем в другом: с фотографий, размещенных на нем, смотрят на нас наши предки…

У каждого из них была своя история, своя судьба. О ком-то ничего почти и рассказать не могут. Но помнят, что эти люди не пожалели жизнь для победы над врагом.

— Мой отец, к счастью, вернулся домой с фронта, — рассказывает Александр Ивицкий. — Он был связистом, поэтому всегда на передовой. Дошел до Германии, был награжден медалью «За победу над Германией». Много рассказывал о войне разных историй. Правда, не веселые они были. Да и откуда им быть веселыми: из полка, в котором служил отец, до Победы дожили единицы…

Жена Александра Ивицкого — Любовь Александровна — на стенд поместила фотографию первого мужа своей мамы. Фома Мандрик был кадровым военным. Он встретил войну на западных рубежах и погиб в первые же дни или даже часы войны. Никаких сведений о нем семья не имеет. Только фотография осталась.

— Я понимал, что война коснулась практически каждой белорусской семьи, но даже не думал, что мне принесут столько фотографий, — говорит Александр Васильевич. — Оказывается, для людей память о наших родных так важна!.. Ольга Ивановна Ус, например, принесла фото троих своих братьев, которые не вернулись с фронта. На стенде будет фото Надежды Молчан, которая воевала, дошла до Берлина, а потом работала в Пережире стоматологом и дружила с мамой Любови Александровны. Смотрят со стенда и сестры Жаворонок, которые были, по рассказам местных, связными и погибли в Тростенце…

Каждый человек, уверены супруги Ивицкие, приближал Победу, как мог. Вот перевез, к примеру, их земляк оружие через железнодорожный охраняемый фашистами переезд — разве не подвиг совершил? Пусть даже единичный, не вошедший в историю, но все равно это был маленький вклад в общую Победу. Из таких моментов она и состояла.

Все фотографии Александр Ивицкий отвез в профессиональное ателье и сделал из маленьких, порой некачественных фронтовых снимков, большие снимки, которые уже поместил на стенд.

Жаль, что мероприятию в этом году помешала эпидемия. Александр Васильевич надеялся, что родственники ветеранов рассказали бы в этот день о своих предках. Но…

Впрочем, проделанная работа не будет напрасной: наверняка еще случится повод собраться. Память, уверен Александр Ивицкий, должна жить…

Елена ИВАНОВА.