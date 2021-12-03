Житель Марьиной  Горки создал аккаунт для интимной переписки с подростками

Житель Марьиной Горки создал аккаунт в социальной сети специально для интимной переписки с подростками

— В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается рост противоправных деяний, связанных с педофилией и оборотом детской порнографии, а также иных преступлений сексуального характера, посягающих на половую неприкосновенность и половую свободу несовершеннолетних, — рассказывает начальник Пуховичского РОВД Владимир Смирнов. — Не обошла стороной эта проблема и Пуховичский район.

Так, 20 июля 2021 года судом Пуховичского района постановлен обвинительный приговор в отношении 29-летнего жителя Марьиной Горки. Ему инкриминированы развратные действия в отношении заведомо несовершеннолетних, а также распространение порнографических материалов с использованием сети Интернет (часть 1 статьи 169; части 1, 2 статьи 343 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Житель Марьиной Горки создал аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» специально для интимной переписки с подростками. Он заходил на страницы детей, знакомился, вел с ними переписку на тему сексуальных отношений, направлял им порнографические фотографии и изображения. Как правило, это были девочки от десяти до пятнадцати лет. Большинство из них в силу возраста не осознавали характер преступных деяний обвиняемого и не сообщали о случившемся родителям, что позволило преступнику длительное время оставаться безнаказанным (с мая 2019 года по июль 2020 года). Потерпевшими по уголовному делу признано 44 ребенка.

Во многом виной послужил ослабленный родительский контроль за детьми. Некоторым законным представителям и вовсе стало известно об аккаунтах ребенка в соцсетях только от правоохранителей в рамках расследования уголовного дела.

Подсудимый женат, у него двое малолетних детей.

За совершение вышеуказанных преступлений гражданину судом Пуховичского района назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

Чтобы избежать подобных ситуаций и уберечь своего ребенка, родители должны думать на опережение и заранее установить с ребенком четкие правила пользования интернетом.

Чаще всего преступник сначала пытается войти в доверие к ребенку: представляется его ровесником либо добрым взрослым, чтобы преодолеть барьер в общении и иметь возможность говорить более открыто. Затем ребенок начинает полностью доверять злоумышленнику, который, в свою очередь, пользуется этим, выставляя себя в выгодном свете, говоря, к примеру, что хочет помочь ему, или рассказывает о чем-то таком, что другие взрослые скрывают.

Родителям необходимо быть в курсе, с кем контактирует в интернете ребенок, регулярно проверять список контактов детей и знать всех, с кем общаются их дети. Также следует объяснить детям, что нельзя слепо верить всем размещенным в интернете материалам. Нужно учить ребенка критически мыслить и регулярно обращать внимание на настроение и психологическое состояние детей.

Записал Станислав БЕЛОУСОВ.