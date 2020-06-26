Жителей Блужского сельсовета обучали правилам пожарной безопасности

Очередной рейд, направленный на предупреждение пожаров и гибели людей, был проведен сотрудниками инспекции надзора и профилактики Пуховичского РОЧС на территории Блужского сельсовета.

Инспекторами был осуществлен подворовый обход домовладений граждан, особое внимание было уделено жилью, где проживают одинокие престарелые граждане, многодетные семьи и семьи в социально опасном положении, а также места проживания граждан, ведущих асоциальный образ жизни.

С домовладельцами и членами их семей был проведен инструктаж по соблюдению требований пожарной безопасности в быту, вручены памятки и листовки по пожарной безопасности, оказана помощь по установке пожарных извещателей.