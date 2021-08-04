Жителей Марьиной Горки волнует судьба деревьев, растущих на участке, предназначенном для застройки

На сайт газеты «Пухавіцкія навіны» поступило обращение: «Помогите разобраться в сложившейся ситуации. Жители улицы Поселок №1 возмущены началом постройки в единственной зеленой зоне, расположенной между храмом святого благоверного князя Александра Невского и улицей Поселок №1, на которой расположены почти вековые сосны. Общественные слушания с населением поселка по вопросу строительства не были проведены. И вообще есть ли необходимость в этом строительстве?»

Вот что нам удалось узнать по этому поводу. Участок в Марьиной Горке, располагающийся между храмом святого благоверного князя Александра Невского и Поселком №1, реализован через аукцион более двух лет назад. Как пояснили в районном исполнительном комитете, в соответствии с градостроительной документацией он изначально был сформирован для строительства торгового объекта.

В торгах победило ТП ООО «Пуховичиторг». После приобретения земельного участка предприятием был разработан проект «Строительство магазина «Универсам» по улице Новая Заря в городе Марьина Горка Пуховичского района Минской области». В нем предусмотрены изменения растительного мира на за-страиваемом участке. Пересадка и удаление объектов растительного мира могут осуществляться на основании утвержденной в установленном законодательством Республики Беларусь порядке проектной документации. Проект есть, и он прошел экспертизу.

На данный момент известно, что на застраиваемой территории находится 43 дерева. Из них 31 будет пересажено, а 12 деревьев будут удалены. В том числе и сосны, о которых идет речь в обращении. О том, можно ли спасти хотя бы их часть, шел разговор на заседании районного исполнительного комитета, где обсуждался вопрос и компенсационных посадок за удаляемые объекты растительного мира. Пока вопрос остается открытым.

Марина РЫЖОВА.