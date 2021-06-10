Жители деревни обратились в  Администрацию Президента Республики Беларусь…

Жители деревни Старый Двор Туринского сельсовета обратились в Администрацию Президента Республики Беларусь с просьбой сохранить вблизи деревни лес, в котором они собирают грибы и ягоды.

В обращении граждане пишут:

“Между деревней и поймой реки Свислочь находится полоса леса от 500 метров до одного километра. С апреля ведется сплошная вырубка этого леса. Рядом с деревней находится свинокомплекс “Ананичи”, откуда выбрасываются в атмосферу отходы производства (аммиачные запахи). Эта полоса — единственная защита от вредных выбросов. 5 лет назад мы своими силами спасали этот лес от пожара и сохранили его. А сегодня без пожара уничтожается народное достояние. Просим помочь нам сохранить лес для ныне живущих и будущих поколений деревни Старый Двор”.

— К сожалению, люди очень часто не понимают или не знают, зачем вырубают лес, поэтому звонят на “горячие линии” различных ведомств, жалуются, пишут письма и обращения. Мне хотелось бы разъяснить, для чего и как производятся вырубки леса, — говорит заместитель директора по идеологической работе Пуховичского лесхоза Ольга Баешко. — В основе ведения лесного хозяйства в нашей стране лежит принцип неистощительного многоцелевого лесопользования. Он заключается в установлении ежегодного объема рубок на таком уровне, который не позволяет сокращать объем пользования лесом в последующие годы. Ведение любой лесохозяйственной деятельности лесхозами без лесоустроительного проекта запрещено законом. Этот проект разрабатывается на основе проведенной в процессе лесоустройства инвентаризации лесного фонда, действующих нормативных и правовых актов по лесному хозяйству и в области охраны окружающей среды. Он определяет ежегодные объемы работ (рубок), выполняемые лесхозами, а также места их проведения.

Лесоустроительные проекты разрабатывает РУП «Белгослес». Проектная документация проходит в обязательном порядке соответствующую экспертизу и защиту. Контроль за соблюдением лесного законодательства осуществляют различные республиканские контролирующие ведомства.

В 2019-2020 году на территории Руденского лесничества вынуждено были проведены 5 сплошных санитарных рубок для предотвращения дальнейшего усыхания сосновых насаждений и ликвидации очага болезни, а также на ветровально-буреломных лесосеках, образовавшихся по причине неблагоприятных погодных условий.

Жители деревни Старый Двор утверждают, что лесу вблизи их деревни — 73 года. Согласно таксационному описанию квартала 23 Руденского лесничества (своеобразному «паспорту» объекта) возраст лесных насаждений составляет 81 год. Это допустимый нижний порог возраста лесных культур для осуществления рубки в эксплуатационных лесах, определенный лесным законодательством.

Вторая сторона медали лесохозяйственной деятельности — постоянное лесоразведение и лесовосстановление. В 2021 году в кварталах 22, 23 работниками Руденского лесничества посажено примерно 50 тысяч саженцев на площади 8,2 гектара. На вырубленных лесосеках в квартале 23 производилась посадка лесных культур на площади 3,2 гектара. Кроме того, запланировано содействие естественному возобновлению на площади 0,3 гектара.

Негодование у жителей деревни Старый Двор вызывают порубочные остатки. Это сучья, ветви, вершины и обломки стволов деревьев. Согласно требованиям технологии при заготовке древесины порубочные остатки складируются в валы или кучи не ближе 10 метров от стены леса для дальнейшего перегнивания.

А вот что касается хранения древесины, то промежуточный склад, который находится вблизи деревни, — это временное место для ее складирования и хранения. На данный момент производится вывозка заготовленной древесины для реализации покупателю.

Понятна обида жителей за вырубленные когда-то любимые места для сбора грибов и ягод. Но на месте старого леса, поврежденного насекомыми, сильным ветром, больного леса, будет высажен молодой и здоровый. Такая специфика работы: все, что вырублено, должно быть восстановлено.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.