Жители Пуховичского района просят восстановить отмененный рейсовый автобус

Еще два месяца назад жители деревни Габриелевка Пуховичского района жили и, что называется, проблем не знали. Несколько раз в неделю в населенный пункт ходил рейсовый автобус, который доставлял сельчан в райцентр. В январе его отменили: о том, как людям теперь добираться до райбольницы и прочих социально важных объектов, никто не побеспокоился. Об этом во время прямой линии управляющему делами Минского облисполкома Владимиру Гуриновичу рассказал житель Габриелевки Петр Иосифович.

— Деревня находится на самом краю Пуховичского района, еще несколько километров — и уже начинается Узденщина. От Габриелевки до Марьиной Горки — 40 километров. Расстояние не маленькое. Многие жители нашей деревни работают в райцентре, пенсионерам надо регулярно посещать поликлинику. Но как теперь туда добираться? До нового года автобус ходил исправно, никаких проблем не было. А с нового года его отменили. Зачем, спрашивается?

По словам пенсионера, из Габриелевки до Марьиной Горки можно доехать на минской маршрутке.

— Но ведь водитель этой маршрутки не заинтересован в том, чтобы быстро довезти пассажиров. Он хочет собрать как можно больше денег. Вот и объезжает все деревни. А так как мы находимся на окраине района, чтобы попасть в Марьину Горку, придется ехать через Руденск. Это такой круг! И по деньгам недешево получается…

— Прежде всего переадресуем ваше обращение Миноблпассажиртрансу: там отвечают за организацию и отмену маршрутов. Также ответ будет держать Пуховичский райисполком, — сказал Владимир Гуринович.