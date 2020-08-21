Жители Руденска сдавали экзамен по безопасности

В преддверии нового учебного года в Пуховичском районе стартовал первый этап акции «В центре внимания – дети!», цель которой привлечь внимание общественности к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров вследствие оставления их без присмотра.

Работники районного отдела по ЧС провели мероприятие на объектах торговли, специализирующихся на реализации товаров для детей школьного и дошкольного возраста.

Спасатели посетили магазин «Трио» в Руденске, где были размещены интерактивные площадки: «Пять шагов спасения», на которых обучали правилам поведения в толпе и действиям в случае возникновения пожара; «Знаки эвакуации»; мобильное приложение «Помощь рядом»; пазлы с героями «Волшебной книги», а также примеряли боевую одежду пожарного-спасателя.

Мероприятие прошло в формате «Экзамен по безопасности 2020». Дети с радостью и восторгом проходили все интерактивные площадки, получая наклейки в виде звёздочек в дневник. По окончанию экзамена, когда участники получили все необходимые наклейки, им был вручен «Сертификат о прохождении экзамена по безопасности в 2020 году».

Пуховичский РОЧС.