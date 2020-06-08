Жители совместно с сельисполкомом благоустроили одну из улиц поселка Свислочь

Работу по озеленению улицы Широкой в городском поселке Свислочь провел сельисполком совместно с ее жителями.

Каждый человек хочет жить в красивом и благоустроенном населенном пункте. Просто одни ждут, что кто-то придет и наведет красоту, а другие готовы по своей инициативе и без лишних напоминаний поддерживать порядок не только внутри, но и за оградой своих владений, внося вклад в благоустройство родного населенного пункта. По словам председателя Свислочского сельского Совета Леонида Нечуйвитера, большинство жителей улицы Широкая в городском поселке Свислочь относятся к категории тех, кто готов активно помогать местной власти в благоустройстве.

— Широкая — это новая улица индивидуальной застройки, которая развивается по направлению к ТЭЦ-5, — рассказал Леонид Дмитриевич. — В основном все, кто здесь живет, искренне хотят, чтобы место, где стоят их дома, действительно было красивым. Когда работники сельисполкома посещают эту улицу, все ее жители идут на контакт, с пониманием относятся к просьбам содержать в порядке участки перед своими домовладениями, а многие проявляют инициативу, предварительно интересуясь, что можно сделать на прилегающей территории, а что нет. Например, житель улицы Денис Семенчик обустроил недалеко от своего дома детскую площадку, провел благоустройство территории общего пользования и постоянно поддерживает на ней порядок.

Весной этого года сельисполком совместно с жителями улицы организовал работы по ее озеленению. В основном вдоль улицы высадили клен и рябину, а в одном месте — группу берез, которые, когда поднимутся, должны организовать живописный уголок. За молодыми деревцами ухаживали все вместе, и уже заметно, что они прижились. Со временем улица Широкая должна стать зеленой и уютной.

Наталья ПАРХОМЧИК.