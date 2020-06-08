Благоустройство Общество 

Жители совместно с сельисполкомом благоустроили одну из улиц поселка Свислочь

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Работу по озеленению улицы Широкой  в городском поселке Свислочь  провел   сельисполком совместно с ее жителями.

Каждый человек хочет жить в красивом  и благоустроенном населенном пункте. Просто одни ждут, что кто-то придет и наведет красоту, а другие готовы по своей инициативе  и без лишних напоминаний поддерживать порядок не только внутри, но и за оградой своих владений, внося  вклад в благоустройство родного населенного пункта. По словам председателя Свислочского сельского Совета Леонида Нечуйвитера,  большинство жителей улицы Широкая в городском поселке Свислочь относятся к категории тех, кто готов активно помогать местной власти в благоустройстве.

— Широкая  —  это  новая улица  индивидуальной   застройки, которая  развивается  по  направлению  к ТЭЦ-5,   —  рассказал      Леонид    Дмитриевич.  —  В основном все, кто здесь живет, искренне хотят, чтобы место, где стоят их дома, действительно было красивым. Когда работники сельисполкома посещают эту улицу, все ее жители  идут на контакт, с пониманием относятся к просьбам содержать в порядке участки перед своими домовладениями, а многие проявляют инициативу, предварительно интересуясь,  что можно сделать на прилегающей территории, а что нет. Например, житель улицы Денис Семенчик обустроил недалеко от своего дома детскую площадку, провел благоустройство территории общего  пользования и  постоянно поддерживает на ней  порядок.

Весной этого года сельисполком совместно с жителями улицы организовал работы по ее озеленению. В основном вдоль улицы высадили   клен и рябину, а в одном месте — группу берез, которые, когда поднимутся, должны организовать живописный уголок. За молодыми деревцами ухаживали все вместе, и уже заметно, что они прижились. Со временем улица Широкая должна стать зеленой и уютной.

Наталья ПАРХОМЧИК.

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