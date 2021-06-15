Жительница поселка Дружный создает игрушки и украшения из дерева для маленьких детей

В каждом человеке, наверное, где-то «дремлет» творческая личность, которую можно попробовать «разбудить». Вот, к примеру, Ольга Мацукевич из поселка Дружный уже много лет занимается фотографией. А уйдя в очередной декретный отпуск, она открыла себя совсем с другой стороны. Теперь Оля создает игрушки и украшения для самых маленьких.

К новому увлечению Ольга пришла случайно. Когда на свет появились ее первые сыновья Рома и Женя, она, как и все мамы, покупала игрушки, которые были на прилавках в магазинах. А вот после рождения третьего сыночка Артема, как шутит собеседница, у нее как будто открылось другое видение. Не хотелось ни ярких красок в одежде, ни игрушек из подозрительного материала.

— Я, в принципе, люблю деревянные игрушки, — говорит Ольга. — Но сейчас все больше пластик на прилавках. Я через Интернет нашла девушку в России, которая делает деревянные игрушки для самых маленьких. Заказала у нее держатель для пустышки. Потом мы заказывали другие игрушки. И тут мне захотелось попробовать самой создавать что-то для малышей.

И Ольга стала закупать материалы. Это были муслиновая ткань для пеленок, деревянные заготовки для прорезывателей и погремушек. Вскоре поняла — это именно то, что ей нравится, то, чем бы она хотела заниматься и даже сделать делом жизни.

К своему увлечению Ольга подходит очень ответственно, ведь речь идет о маленьких детях. Поэтому в работу берет только качественные сертифицированные материалы. Чаще всего при изготовлении игрушки мастер использует детали, сделанные из натурального можжевельника. Оказывается, он полезен для детских десен во время прорезывания зубов, а еще это дерево обладает чудесным ароматом и бактерицидным свойством.

Пока творческая мастерская Ольги находится еще на стадии развития. А ее хозяйка во время создания игрушек для самых маленьких не только работает, но и отдыхает, как говорится, душой и телом. Приятно, когда то, что ты делаешь, доставляет удовольствие.

Наталья БАБУК.