Жительнице  района  для  расторжения  договора о покупке  массажной  накидки  пришлось  ехать  в  Брест

Люди постарше, возможно, помнят американский кинофильм «День сурка», главный герой которого попадает в петлю времени и, проснувшись утром, проживает одни и те же события изо дня в день.

Такими рутинно повторяющимся событиями для активистов районного общества защиты прав потребителей являются истории с товарами, приобретенными жителями нашего района на различных презентациях.

Отдав непомерно большие деньги за стельки, массажные накидки, кастрюли-сковородки, подушки-одеяла, некоторые покупатели, придя домой, вдруг резко «прозревают», понимая, что совершили глупость. И начинают искать возможность расторгнуть заключенные с продавцами договоры. Заодно получают массу хлопот, о чем не раз на страницах газеты рассказывал Василий Волосюк, у которого большой опыт работы по защите прав потребителей. Он же не раз предупреждал граждан, что во время совершения покупок на различных презентациях нужно быть предельно внимательными и обязательно читать договоры, вдумываясь в каждый пункт. Однако не все готовы учиться на чужих ошибках. Поэтому так часто и наступает для специалистов по защите прав потребителей очередной «день сурка».

Крайняя история из названной серии, о которой рассказал Василий Михайлович, снова связана с массажными накидками. А вернуться к этой теме еще раз было решено потому, что в действиях фирмы-продавца появились нюансы, которых раньше не было. Теперь в случае расторжения договора о покупке, они добавляют проблем.

На очередной презентации пенсионерка, жительница одной из деревень нашего района, решила приобрести массажную накидку. Цена у нее, на мой взгляд, была непомерно высокая — 3900 рублей. Возможно, покупательницу привлекло то, что в качестве своеобразного бонуса к ней прилагались подушки и сковородки по очень смешным ценам — по рублю-два. Общая стоимость товара, составила 3970 рублей. Под все это был выдан кредит на три года, за которые покупательница банку с процентами должна была вернуть 5600 рублей. В среднем покупательница из своей небольшой пенсии должна была выплачивать рублей по сто пятьдесят в месяц в течение трех лет. Дома, как это нередко бывает, женщина одумалась и решила договор расторгнуть. Сделать это можно через суд. И вот здесь начинается самое интересное.

Фирма, у которой жительница нашего района приобрела товар, зарегистрирована в Бресте.

В последнее время в договоры, которые заключаются с покупателями, были внесены изменения. Во-первых, в них прописали, что в случае конфликтной ситуации потребитель может обращаться в суд только того региона, где зарегистрирована фирма-продавец, а не по месту своего жительства, как это было раньше.

Во-вторых, товар продавцу потребитель должен доставить сам.

Вот и пришлось пенсионерке ехать в Брест на судебное слушание и еще вести с собой товар, общий вес которого составил около 40 килограммов.

Как рассказал Василий Михайлович, который представлял интересы потребителя в суде, во время слушания судья предложил сторонам заключить мировое соглашение: спокойно разрешить конфликт, не выставляя друг другу никаких претензий. Стороны согласились. Это в суде, а на деле…

Далеко не оптимистичным оказался рассказ Василия Михайловича о том, как вместе со своей подопечной они отвозили товар, чтобы вернуть продавцу. В Бресте на вокзале они наняли такси, и когда назвали нужный им адрес, водитель сказал, что не первый раз подвозит туда людей с сумками, а потом с теми же сумками и забирает. Так получилось и у них. Представители фирмы-продавца как-то быстро забыли о мировом соглашении и отказались принимать товар. Пришлось обратно везти все на вокзал в камеру хранения, чтобы больше не перевозить его из Бреста в Марьину Горку и обратно. Вернуться еще придется, так как подготовлен новый иск в суд.

Не спорю, возможно на подобных презентациях кто-то приобретает действительно полезные вещи. И для кого-то стоимость массажной накидки в 3900 рублей — не большая. Однако каждому, кто готов подписать договор во время очередной презентации, стоит задуматься, готов ли он в случае возникновения конфликтной ситуации ехать в тот же Брест, чтобы отстоять свои права. И делать это, возможно, не один раз.

Василий Волосюк заострил внимание на том, что люди пожилого возраста, как правило, имеют свою точку зрения, и категорически не приемлют другие. Поэтому не придерживаются советов, которые дают специалисты, представляющие их интересы в суде. И своим упрямством нередко не помогают, а вредят делу. По словам Василия Михайловича, судьи, ведущие дела по защите прав потребителей, всегда внимательно относятся к проблемам граждан и ищут оптимальный вариант их решения. Это нужно понимать и не вредить делу ненужными высказываниями. Взаимная вежливость — вот одно из основных правил поведения в суде. И от этого тоже нередко зависит успех дела.

Говорят, что повторение — мать ученья. Возможно, у нас получится приучить людей внимательно относиться к документам, которые они подписывают, соотносить цены на товар. Например, в интернет-магазинах есть массажные накидки и по 850, и по 423, и по 71 рублю. Можно найти предложения, необременительные даже для кошелька пенсионера. И ближе, чем в Бресте. Поэтому нужно семь раз подумать прежде, чем отрезать. Если потребителем будет руководить разум, а не только эмоции, у специалистов в области защиты прав потребителей, возможно, однажды закончится «день сурка».

Наталья ПАРХОМЧИК.