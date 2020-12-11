Жителям Дружного предлагают заниматься различными видами фитнеса

Фитнес — довольно популярное направление в спорте на данный момент. Существует несколько видов фитнеса: пилатес, джампинг и степ-аэробика.

Пилатес — это упражнения на основе йоги, тайчи и других восточных традиций. Занятия помогают укрепить все тело, развивают мышцы. Регулярные тренировки оказывают положительное влияние на осанку, эластичность мышц и подвижность суставов. Тренировками можно добиться укрепления и оздоровления организма.

Инструктор Светлана Носко учится в Белорусском государственном университете физической культуры на факультете оздоровительной физической культуры и туризма и уже на протяжении нескольких лет обучает пилатесу в ФОК «Энергия» поселка Дружный всех желающих. В группе занимается 15 человек.

Во время занятий все упражнения делаются медленно и умеренно, поэтому возрастных ограничений и запретов, связанных с состоянием здоровья, практически нет. Пилатес подходит всем.

Светлана практикует разные подходы к тренировкам: начинающие выполняют более простые варианты упражнений, а те, кто уже знаком с пилатесом, выполняют более сложные.

Пилатесом можно заниматься и дома, но, как отмечает Светлана, без тренера намного сложнее добиться ожидаемого результата.

В ФОК «Энергия» также можно посетить занятия по джампингу и степ-аэробике. Это довольно молодые направления в спорте. Джампинг — это прыжки на батуте, оснащенном ручкой. Во время занятий выполняются кардиоупражнения. Уделяется внимание силовой тренировке и растяжке.

Степ-аэробика заключается в выполнении подъемов на платформу и спусков с нее под ритмичную музыку. Такие упражнения напоминают ходьбу по ступенькам. Степ-аэробика — более силовая тренировка в плане выдержки и выносливости.

В физкультурно-оздоровительном комплексе джампинг появился два года назад, а степ-аэробика — три года назад. Эти направления быстро завоевали популярность среди населения. На занятиях работает опытный инструктор Екатерина Клишевич, которая окончила курсы, в том числе по джампингу и степ-аэробике.

— Такие упражнения приносят пользу организму, — рассказывает Екатерина Викторовна. — И повышают настроение.

Однако некоторым людям такие упражнения противопоказаны. Поэтому стоит проконсультироваться с врачом перед тем, как идти на тренировки. На занятия на батутах есть ограничения по весу: до 110 килограмм.

Такими видами спорта также можно заниматься и без тренера, но Екатерина отмечает, что тренер все же нужен везде — и в тренажерном зале, и в степ-аэробике, и на батутах.

Во время эпидемии COVID-19 занятия организуют с соблюдением мер безопасности: в залах установлены кварцевые лампы, которые дезинфицируют воздух в перерывах между занятиями, а во время тренировок соблюдается социальная дистанция.

Александра НОВИКОВА.