Живут воспоминания солдат Афганской войны

«Афган — это память, от которой никуда не деться. Она всегда с нами, хоть нам не подвластна. Когда хочет, тогда и высвечивает немые картинки из прошлого. Навязчивые, как сон. Хочешь-не хочешь — смотри…» (из воспоминаний старшего сержанта Владимира Лебеденко).

Говорить об Афганской войне сложно и самим участникам этих событий, и ровесникам воинов-афганцев. Эта война для многих стала переворотом мировоззрения, испытанием на прочность, профессионализм и человечность. Наверное, поэтому самые правильные слова о том, что было, — это слова из писем солдат Афганской войны, из стихов. Когда читаешь их, перед глазами встают образы обычных ребят, в чьи интересы входило все, что угодно, но только не война. А она призвала их. И сделала их героями…

«Дан приказ. Полыхает кровавый рассвет.

И не важно, что мне двадцати еще нет.

И не важно, что я не хочу убивать.

Я — солдат. Чтобы выжить, я должен стрелять.

И не важно, что я не хочу умирать.

Я — солдат.

Значит, должен приказ выполнять»

(Владимир Лебеденко).

«Мамочка, больше писем мне не пиши. Открыли перевал из Пакистана в Афганистан. А мы стоим всего в четырех километрах от границы. 21 апреля открылся сильный бой. На утро я взглянул, что нет моих товарищей, бросил ручку и пошел в бой. Целую. Олег» (Из последнего письма Олега Касымова маме).

«Мама, за меня не волнуйся, береги свое здоровье. Я — солдат, и все мы живем здесь одной боевой семьей. Воюем помаленьку, с переменным успехом, то мы им, а, бывает, и они нам. В общем, на войне как на войне. В горах холодно, живем в палатках. Летают к нам только вертушки. Мы так называем вертолеты. Но когда на перевалах туман, им к нам не добраться…» (Павел Бекоев).

«Мама, мне так много хочется сделать для любимой Родины…» (Павло Коваль).

«Мама, у меня все нормально. Служба начинает входить в мое состояние как большая ответственность, которую мы берем на свои плечи по воле Отчизны». «Сравниваю себя, каким был на гражданке, с сегодняшним, и уже не нахожу того потребительского отношения к жизни. Я знаю, меня не будет точить «червячок» самовозвеличивания, эгоизма. Я рад, что могу и должен говорить открыто, говорить правду, все, что думаю. Надо стараться прямо идти по жизни». «Мама, в свой праздник ты можешь быть спокойна за меня, уверена, что свой долг я выполню до конца» (Николай Хомяков).

«Сейчас во всех газетах пишут о перестройке. Как у нас обстоят дела с перестройкой? Как вы ее понимаете?.. Сегодня узнали о некоторых афганских обычаях. Побывали в детском доме. Подарили ребятишкам альбомы, карандаши… Джелалабад — большой город. Чувствуется, что население приветствует революцию. Женщины ходят без паранджи… Афганцы убрали свой урожай. Они много трудились. Их поля, конечно, не сравнить с нашими. А как дела у нас в республике, сколько собрали хлопка?» (Рустам Сапаров).

«Мне нравятся люди сильные, спокойные, пусть порой грубые, но всегда готовые выполнить любое задание Родины. Таких невозможно испугать, сломить морально, очень трудно победить в рукопашном бою. Они знают слово «надо» и потому мужественны» (Борис Жалимов).

«А вашим мальчикам-афганцам надо гордиться своей страной, Белоруссией. Надо жить и радоваться, никогда не забывать павших друзей и нас, родителей, обездоленных, осиротевших. Пусть не забывают, что их долг — жить и за погибших, совершив то, что наши погибшие мальчики не успели» (Из письма матери Р.И. Ивановой).

«А я как мать горжусь тобой, сынок.

Ты жив в делах как солнца яркий свет.

Ты сделал все, что только сделать мог,

Прожив всего лишь девятнадцать лет…»

(Р.П. Иванова).

Подготовила Елена ШАНТЫКО.