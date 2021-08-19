Жизнь и здоровье детей на постоянном контроле прокуратуры

Безопасность жизни и здоровья детей на постоянном контроле в органах прокуратуры Минской области.

Органы прокуроры Минской области провели мониторинг летнего оздоровления детей в лагерях с круглосуточным и дневным пребыванием, досуговой занятости в учреждениях дополнительного образования и клубных формированиях.

Прокуроры Минщины выявили факты ненадлежащей организации и неготовности отдельных оздоровительных учреждений к летнему сезону.

Так, имели место факты ненадлежащей уборки территории и сантехнического оборудования, не соблюдались нормы безопасного нахождения детей на открытом воздухе, организации питания и требования безопасности при эксплуатации игрового оборудования детских площадок.

В оздоровительных лагерях Борисовского, Воложинского, Дзержинского, Слуцкого, Узденского, Минского, Несвижского, Пуховичского, Смолевичского, Столбцовского и Червенского районов установлены нарушения санитарных норм и правил.

Например, в лагере с круглосуточным пребыванием детей в Воложинском районе на момент проверки большинство воспитанников находилось на открытом воздухе без головных уборов.

Аналогичные нарушения установлены в спортивно-оздоровительном лагере в Борисовском районе. Здесь не на должном уровне был организован и питьевой режим воспитанников.

Имели место нарушения при организации питания в оздоровительных лагерях Березинского, Борисовского, Логойского, Любанского, Молодечненского, Слуцкого, Солигорского, Минского, Мядельского, Пуховичского и Смолевичского районов.

В отдельных оздоровительных учреждениях Дзержинского, Молодечненского, Слуцкого, Пуховичского и Смолевичского районов выявлены факты нарушений правил противопожарной безопасности.

В лагерях труда и отдыха Дзержинского и Минского районов допускались нарушения трудовых прав воспитанников.

По результатам мониторинга органы прокуратуры Минской области внесли 9 представлений и 9 предписаний в местные исполнительные и распорядительные органы, а также в адрес руководителей детских оздоровительных учреждений.

Прокуратура Минской области внесла представление в Минский областной исполнительный комитет.

По итогам рассмотрения актов прокурорского надзора приняты конкретные организационно-практические меры по устранению выявленных нарушений законодательства о безопасности жизни и здоровья

детей, надлежащей организации их оздоровления и отдыха. К дисциплинарной ответственности привлечено 18 человек, к 6 — применены меры материального воздействия.

Вопросы безопасности жизни и здоровья детей находятся на постоянном контроле в органах прокуратуры Минской области.

Старший помощник прокурора Минской области по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи советник юстиции Ольга Клещенко.