Зимнее увлечение рыбаков может повлечь за собой опасность

По итогам прошлого года на территории Пуховичского района утонуло 3 совершеннолетних человека и 1 ребенок. Всем известно, что не только в летнее, но и в зимнее время река притягивает к себе любителей порыбачить. Но не всегда это занимательное увлечение оказывается удачным и плодотворным.Случается так, что река уносит жизни людей.

В зимний период водоемы покрыты льдом, который, казалось бы, имеет достаточную толщину для смелых рыбаков. Но иногда их смелость и несоблюдение правил безопасности приводит к роковым последствиям.

В целях профилактики и недопущения таких чрезвычайных ситуаций работники Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проводят беседу с любителями рыбалки и напоминают им об элементарных правилах безопасности, приводя в примеры различные случаи, случившиеся из-за неосторожности на льду.

Чтобы избежать беды, следует соблюдать несложные правила безопасности:

— относительно безопасным называют лед толщиной не менее 7 см. Он зеленого или голубовато-зеленого цвета. Грязный, буро-серый лед обычно уже подтаявший и непрочный. Кстати, при температуре в 0°С, сохраняющейся на протяжении трех дней, прочность льда снижается на 25%;

— лед считается непрочным около устьев рек и притоков, вблизи бьющих ключей и стоковых вод, а также деревьев, кустов и камыша;

— помните, что не стоит проверять прочность льда, прыгая на нем или ударяя ногой;

— собираясь на зимнюю рыбалку, не забудьте взять с собой минимальный набор спасательных средств — веревку, палку, доску, спасательный жилет, «кошки» для того, чтобы выбраться.

Нельзя сверлить десять лунок рядышком и скапливаться на льду большими группами.

Если вы вдруг чувствуете, что лед под вами начинает трескаться, необходимо медленно и аккуратно вернуться в ту сторону, с которой вы пришли. Ни в коем случае нельзя быстро бежать по льду. Такое поведение может лишь спровоцировать быстрый раскол поверхности, и вы провалитесь под лёд.

Помните также о необходимости говорить с детьми об опасности игр на льду. Напоминайте им, что выходить на лед одним ни в коем случае нельзя!

Берегите себя и своих близких!

Пуховичский РОЧС.