Зимой школьники забудут про учебу на 17 дней

Министерство образования Республики Беларусь обнародовало расписание учебного процесса и каникул на 2020/2021 год, сообщил edu.gov.by.

Так, первая четверть будет продолжаться с 1 сентября 2020 г. по 31 октября 2020 г., вторая — с 9 ноября 2020 г. по 24 декабря 2020 г., третья — с 11 января 2021 г. по 27 марта 2021 г., четвертая — с 5 апреля 2021 г. по 31 мая 2021 г.

Что касается каникул, то самые длинные, как обычно, летние – 92 дня (с 1 июня 2021 г. по 31 августа 2021 г., для учащихся, завершивших обучение на II ступени общего среднего образования) и 82 дня (с 11 июня 2021 г. по 31 августа 2021 г. включительно). Зимняя пауза в учебе продлится 17 дней (с 25 декабря 2020 г. по 10 января 2021). Самый маленький отдых традиционно будет осенью и весной – по 8 дней (с 1 ноября 2020 г. по 8 ноября 2020 г и с 28 марта 2021 г. по 4 апреля 2021 г. соответственно).

Кроме того, для учащихся I–II классов (ІІІ классов – для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в ІІІ четверти введены дополнительные зимние каникулы с 15 февраля 2021 г. по 21 февраля 2021 г. продолжительностью 7 дней.

Источник: Млын.бай