Злая шутка подростков в Пуховичском районе

Всем известная электронная сигарета «Вейп», казалось бы, безопасная альтернатива обычной сигарете, не является пожароопасной. Но подростки Пуховичского района решили показать на что ещё способна электронная сигарета, кроме вреда для здоровья и сыграли с ней в злую шутку.

В одном из магазинов ребята покурили Вейп. После чего в центр оперативного управления Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации. Незамедлительно на место происшествия оперативно выехала служба спасения.

По прибытию факт пожара не подтвердился. При разбирательстве работниками Пуховичского РОЧС были проанализированы камеры видеонаблюдения и установлены личности детей. Сведения о происшествии и детях были переданы в местные исполнительные распорядительные органы и учреждение образования Пуховичского района.

С детьми и их родителями была проведена профилактическая беседа на заседании общественного пункта охраны правопорядка, в составе которой присутствовали сотрудники Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям и других правоохранительных органов.

В завершении беседы инспектор инспекции надзора и профилактики вручил родителям и детям наглядно-изобразительную продукцию и напомнил им о правилах пожарной безопасности в общественных местах.

Пуховичский РОЧС.