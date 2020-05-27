Знакомьтесь с участниками конкурса «Я б в спасатели пошел»

Напоминаем о нашем совместном конкурсе с Пуховичским РОЧС «Я б в спасатели пошёл!». Номинация «Костюм спасателей»:
Арина Васильчик, г. Марьина Горка. Огнетушитель и каска связаны из пряжи специально для конкурса.
Захар Саракваш, аг. Ситники
Софья Яковлева, Республика Бурятия, г. Закаменск.
Номинация «Техника спасателей»
Машинку из пластилина слепил Данила Васильчик.
Ми-8 — средний многоцелевой вертолет. Работа выполнена на картонной основе из соленого теста. Авторы — Ариана Логвин, 13 лет, Надежда Шелег, 9 лет, воспитанницы ГУО «Пуховичский районный социально-педагогический центр».