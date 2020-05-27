Коротко о разном МЧС информирует 

Знакомьтесь с участниками конкурса «Я б в спасатели пошел»

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Напоминаем о нашем совместном конкурсе с Пуховичским РОЧС  «Я б в спасатели пошёл!». Номинация «Костюм спасателей»:

Арина Васильчик, г. Марьина Горка. Огнетушитель и каска связаны из пряжи специально для конкурса.

 

Захар Саракваш, аг. Ситники

 

Софья Яковлева, Республика Бурятия, г. Закаменск.

Номинация «Техника спасателей»

Машинку из пластилина слепил Данила Васильчик.

 

Ми-8 — средний многоцелевой вертолет. Работа выполнена на картонной основе из соленого теста. Авторы — Ариана Логвин, 13 лет, Надежда Шелег, 9 лет, воспитанницы ГУО «Пуховичский районный социально-педагогический центр».

 

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