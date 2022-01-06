Знать, чтобы не нарушать!

Органы по труду, занятости и социальной защите наделены полномочиями осуществления надзорных мероприятий в сфере соблюдения законодательства о занятости населения.

Типичными нарушениями со стороны нанимателей, выявляемыми в результате проведения надзорных мероприятий, являются неуведомление органов по труду, занятости и социальной защите в установленные законодательством сроки:

о наличии свободных рабочих мест (вакансий) и (или) об их заполнении;

о предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата работников, ликвидацией организации.

Если в вашей организации появилась свободная вакансия или предстоит высвобождение работников, вы обязаны уведомить об этом органы по труду, занятости и социальной защите в установленные сроки.

Обязанности нанимателя

Правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области содействия занятости населения определены Законом Республики Беларусь от 15 июня 2006 года № 125-З «О занятости населения Республики Беларусь», статьей 21 которого установлены обязанности нанимателей в области обеспечения занятости населения, в том числе:

— своевременно (не позднее чем за три месяца) представлять в органы по труду, занятости и социальной защите и профсоюз письменную информацию о возможных массовых высвобождениях работников (категории и численность работников, которых они могут коснуться, сроки, в течение которых намечено их осуществить). Критерии массового высвобождения работников определяются Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь;

— не менее чем за два месяца до высвобождения работников в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников письменно уведомлять об этом органы по труду, занятости и социальной защите по месту нахождения нанимателя с указанием фамилии, профессии (специальности), квалификации и размера оплаты труда высвобождаемых работников;

— уведомлять органы по труду, занятости и социальной защите о наличии свободных рабочих мест (вакансий) в течение пяти дней со дня их образования с указанием условий труда и размера его оплаты. При этом нанимателям запрещается указывать дискриминационные условия в сведениях об имеющихся свободных рабочих местах (вакансиях);

— информировать органы по труду, занятости и социальной защите о заполнении свободных рабочих мест (вакансий), о наличии которых в соответствии с законодательством они были уведомлены, в день заполнения.

Порядок уведомления органов по труду, занятости и социальной защите

Когда необходимо подавать сведения о наличии свободных рабочих мест (вакансий).

Существующие в организации должности (профессии) работников устанавливаются в штатном расписании. Наличие в нем свободных (не замещенных работником, состоящим в трудовых отношениях с нанимателем на основании заключенного трудового договора по данной должности (профессии)) штатных единиц означает наличие у нанимателя открытой вакансии.

Такая ситуация также имеет место:

Когда наниматель вводит новые штатные единицы. В этом случае срок для подачи сведений о вакансиях — 5 дней со дня утверждения новой редакции штатного расписания.

Когда увольняется работник и должность не сокращается. В этой ситуации срок для подачи уведомления — 5 дней со дня увольнения работника.

На практике имеют место случаи, когда штатные единицы на основании приказов распределены между работниками в виде доплат за совмещение, расширение зоны обслуживания и т.д. Совмещение устанавливается у одного и того же нанимателя, у которого работник работает по трудовому договору без заключения нового трудового договора по совмещаемой профессии (должности). Работа выполняется на основании ранее заключенного трудового договора. Таким образом, наниматель обязан письменно уведомлять органы по труду, занятости и социальной защите о наличии свободных рабочих мест (вакансий), если за эти вакансии производится доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема выполняемых работ).

Когда наниматель не обязан представлять сведения о наличии свободных рабочих мест (вакансий).

В случае, если основной работник находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, занимаемая им штатная единица не является вакансией.

Также не является вакансией штатная единица, на которую принят работник на основании трудового договора о работе по внешнему или внутреннему совместительству. Вместе с тем, следует учитывать, что продолжительность рабочего времени, устанавливаемого нанимателем для работающих по совместительству, не может превышать половины нормальной продолжительности рабочего времени, за исключением случаев определенных законодательством о труде. Следовательно, при замещении вакантной должности (профессии) по совместительству, работник принимается только на 0,5 штатной единицы, а оставшиеся доли штатной единицы могут оставаться вакантными, о наличии которых наниматель обязан письменно уведомить органы по труду, занятости и социальной защите.

Как правильно заполнить и подать сведения о вакансиях.

Указанные сведения можно предоставить, заполнив электронную форму на портале государственной службы занятости Республики Беларусь (www.gsz.gov.by), используя электронную цифровую подпись, либо на бумажном носителе непосредственно в орган по труду, занятости и социальной защите. Форма уведомления о вакансиях установлена в приложении 6 к постановлению Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 ноября 2006 г. № 149.

Органы по труду в рамках своей компетенции осуществляют меры профилактического и предупредительного характера в виде проведения мониторингов соблюдения законодательства о занятости, мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, а также направляют нанимателям чек-листы.

Факт того, что наниматель предоставил сведения о вакансиях не в полном объеме, подтверждается размещением нанимателями в СМИ, интернете, рекламных объявлениях, местах общественного пользования сведений о поиске работников на вакансии, о которых не информировались органы занятости.

Если по результатам оценки установлено нарушение, то в отношении организации выносится предписание. В нем указываются нарушение, действия по их устранению и срок, в течение которого они должны быть выполнены. Не позднее 3 дней со дня истечения срока наниматель должен уведомить органы по труду и занятости о том, что нарушения устранены. Если этого не сделать — будет составлен протокол по ст. 10.11 КоАП.

Наталья ЛИСОВСКАЯ,

заместитель начальника управления – начальник отдела занятости.