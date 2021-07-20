Золотая медалистка набрала 100 баллов!

Отличная математика сложилась на данный момент у выпускницы СШ №4 города марьина Горка Яны Степанюк: к своим 80 и 96 баллам по истории и иностранному девушка уверенно добавила 100 баллов по русскому.

Яна — золотая медалистка, старательная ученица, целеустремленный человек. На «авось», конечно, не надеялась, поэтому к поступлению серьезно готовилась. И многое делала самостоятельно. В том числе, по русскому языку.

— У нас был просто замечательный учитель, — говорит Яна. — Татьяна Михайловна Задора готовила нас к тестированию во время факультативных занятий. Мы столько решили самых разнообразных заданий из сборников разных годов, что удивить кого-то из нас необычным заданием было бы сложно. Ключевым на тестировании стало то, что я смогла сосредоточиться и успешно перепроверить свои ответы.

Яна говорит, что уверенность в собственных силах у нее была, ведь по результатам предварительных испытаний она набрала по русскому языку 92 балла. Но получить сто баллов все равно оказалось неожиданным.

Это пока уникальный для пуховчан-выпускников результат. Яна считает его совместной с ее педагогом заслугой.

К слову, только 65 человек из всей республики смогли показать такой высокий результат по русскому языку.

Елена ШАНТЫКО.

P.S. К сотне баллов была близка и выпускница гимназии Полина Бабук. Допустив одну неточность, она набрала 95 баллов по истории.