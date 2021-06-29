Золото Европы покорилось пятнадцатилетней пуховчанке!

Золото Европы!.. Оно покорилось ей, пятнадцатилетней пуховчанке, воспитаннице тренера Марьиногорской СДЮШОР Владимира Леуса и учащейся республиканской школы олимпийского резерва. На недавно завершившемся чемпионате Европы по вольной борьбе среди кадетов (до 17 лет) Светлана Котенко заняла первое место. Это самый лучший результат за всю историю отделения вольной борьбы нашей спортивной школы.

Говорить о золоте Светланы без волнения и объяснимого чувства гордости за свою воспитанницу Владимир Леус просто не может.

— Это моя девочка… И всегда будет просто моей девочкой, моей первой чемпионкой, одной из лучших воспитанниц отделения вольной борьбы, — говорит тренер, к которому более пяти лет назад Светлана пришла на свою первую тренировку. — Я очень горжусь ее сегодняшними успехами, потому что знаю, какой потенциал заложен в Светлане, и как она упорно трудилась, чтобы стоять на высшей ступени пьедестала почета чемпионата Европы.

Владимир говорит, что уже с первых дней видел перед собой талантливую спортсменку, от природы наделенную прекрасными физическими данными. Светлана отжималась, подтягивалась лучше любого мальчика, была выносливой, атлетичной, сообразительной. Не случайно и победы к ней пришли практически сразу.

Очень скоро, благодаря их с тренером общим усилиям, Светлана добралась до призовых мест и побед на республиканских соревнованиях, а затем перешла в республиканское училище олимпийского резерва.

К слову, Света — не дебютантка европейского первенства. Она уже была в 2019 году пятой на этом турнире, также показав отличную подготовку. И в этом году становилась призером чемпионата Европы U-15 среди школьников: бронза была завоевана в Софии (Болгария) 27 мая.

На этот же турнир (чемпионат Европы U-15 среди школьников) отобрался и нынешний воспитанник тренера Владимира Леуса Артем Гогинашвили. Тринадцатилетний спортсмен стал пятым, показав тем самым отличный результат.

Менее чем через месяц Болгария (город Самоков) принимала и чемпионат Европы среди кадетов (до 17 лет). И вот здесь Светлана стала первой, проведя великолепный бой с российской спортсменкой.

— Путь к победе был непростым, — рассказывает Владимир Леус. — Светлана на дороге к финалу одержала три победы и была, безусловно, в числе фаворитов. Она выиграла с уверенным для нашего вида спорта счетом: 7-4. Украшением поединка стал бросок качеством в 5 баллов.

По результатам чемпионатов Европы юная пуховчанка в свои 15 лет стала мастером спорта Республики Беларусь.

А сегодня наша талантливая спортсменка активно готовится к своему первому чемпионату мира, который пройдет в Венгрии в июле.

Елена ШАНТЫКО.