16 ноября истекает срок уплаты налогов

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пуховичскому району напоминает, что 16 ноября 2020 года истекает срок уплаты физическими лицами земельного налога, налога на недвижимость и арендной платы за землю за 2020 год.

Гражданам, имеющим обязательства по уплате данных платежей, необходимо в обязательном порядке уплатить налоги не позднее указанного срока.

Сумму начисленного земельного налога и налога на недвижимость, арендной платы за землю можно увидеть и в платежной системе ЕРИП.

Уплатить платежи можно любым удобным способом: через банк, отделения почтовой связи, посредством системы ЕРИП, через интернет-банкинг, мобильный банкинг, а также в «Личном кабинете плательщика». При уплате земельного налога, налога на недвижимость и арендной платы за землю убедительная просьба обращать внимание на соответствие бюджетного счета, указанного в извещении на уплату налогов, счету указанному в платежных документах банков и отделений связи.

В случае отсутствия информации об исчисленных суммах налогов на 2020 год и (или) утери налогового извещения, суммы налоговых платежей можно уточнить по адресу: 222811, Минская обл., Пуховичский р-н, г.Марьина Горка, ул.Ленинская, 45, каб. №8 и №6, а так же по телефонам: (801713) 35203, 35905, 56084, 56086 и 56087.

Инспекция МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району.