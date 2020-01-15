Общество 

Благотворительная помощь участников акции «Наши дети» составила Br1,3 млн

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Участники республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети» передали в детские учреждения материальную помощь, оборудование и подарки на Br1,3 млн, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик.

«В качестве подарков были планшетные компьютеры, бытовая техника, игры, оборудование для спортплощадок, спортивные тренажеры. Всего собрано и передано в детские учреждения около Br1,3 млн», — сказал Эдуард Томильчик.

Источник: БЕЛТА

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