Коротко о разном Молодёжь 

Объявлен конкурс на лучший социальный проект, направленный на профилактику правонарушений в молодежной среде

31 Redactor Комментариев нет

 

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший социальный проект, направленный на профилактику правонарушений в молодежной среде

  1. Положение о конкурсе на лучший социальный проект, направленный на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних
    (далее — конкурс), определяет условия и порядок проведения конкурса среди коллективов и отдельных представителей органов, учреждений и иных организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности
    и правонарушений несовершеннолетних, на лучший социальный проект, предусматривающий комплекс практических мероприятий, направленных
    на предупреждение безнадзорности, правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних, преодоление семейного неблагополучия на территории Минской области.
  2. Конкурс проводится в целях:

Выявление, распространение и внедрение лучшего опыта работы ведомств, органов, организаций, учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

  1. Задачи конкурса

3.1.выявить актуальные и перспективные социальные проекты, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, используемые в практике работы;

3.2.повысить эффективность взаимодействия с заинтересованными  ведомствами, органами, организациями, учреждениями, осуществляющими профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

3.3.формировать профессиональную компетентность в сфере профилактики семейного неблагополучия, девиантного, противоправного поведения несовершеннолетних с учетом современных требований государственной политики в области охраны и защиты прав детства;

3.4.активизировать и оптимизировать деятельность субъектов
по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, по преодолению семейного неблагополучия;

3.5.выявить, распространить и внедрить наиболее успешные формы
и методы профилактической деятельности;

3.6.стимулировать  инициативных, творческих личностей, осуществляющих деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

3.7.привлечь внимание общественности, государственных органов и иных организаций к проблемам укрепления законности и правопорядка
в молодежной среде.

  1. В конкурсе могут принимать участие коллективы и отдельные представители:
    • органов, осуществляющих профилактику безнадзорности
      и правонарушений несовершеннолетних на территории Минской области, указанных в ст.4 Закона Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (комиссий по делам_ несовершеннолетних, органов внутренних дел, государственных органов управления образованием, культуры, физической культуры, спорта и туризма, органов государственного управления здравоохранением, органов государственной службы занятости населения, органов государственного управления идеологии
      и по делам молодежи облисполкома);
    • общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» и других общественных организаций.
  1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
  • лучший социальный проект по вовлечению несовершеннолетних
    в организованные формы досуга по месту жительства;
  • лучший социальный проект по профилактике правонарушений несовершеннолетних в учреждениях образования;
  • лучший социальный проект, направленный на профилактику пьянства и наркомании среди несовершеннолетних;
  • лучший социальный проект по преодолению семейного неблагополучия.
  • лучший проект по организации эффективного взаимодействия
    в профилактике правонарушений несовершеннолетних
  1. Для участия в конкурсе принимаются социальные проекты, реализованные либо реализуемые в практической деятельности
    по профилактике правонарушений и семейного неблагополучия.

    7. При определении победителей конкурса учитываются следующие критерии:

7.1.социальная значимость и актуальность проекта;

7.2.инновационность и эффективность разработки и реализации проекта, оригинальность подходов и найденных решений;

7.3.межведомтсвенный характер реализации проекта;

7.4.соответствие возможностей организации запланированной проектом деятельности;

7.5. массовость, т.е. количество вовлеченных при осуществлении проекта несовершеннолетних;

7.6.количество задействованных подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, неблагополучных семей;

7.7.результаты осуществления проекта, в том числе законопослушность поведения подростков, с которыми проводилась профилактическая работа, устранение причин семейного неблагополучия и др.;

7.8.перспективность проекта;

7.9.качество оформления проекта;

7.10.информационное освещение реализации проекта (СМИ, сайт и др.).

  1. Для организации участия в конкурсе представителей подведомственных органов, учреждений и организаций настоящее Положение о конкурсе направляется в прокуратуру Минской области, комиссию по делам несовершеннолетних райисполкомов и г. Жодино, руководителям управления внутренних дел Миноблисполкома, главного управления по образованию Миноблисполкома, главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, главного управления спорта и туризма Миноблисполкома, главного управления по здравоохранению Миноблисполкома, комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома, первому секретарю Минской областной организации ОО «БРСМ», а так же заместителям председателей райисполкомов и г. Жодино, доводится до сведения заинтересованных через средства массовой информации.
  2. Программы социальных проектов с указанием реквизитов автора, описанием предлагаемых мероприятий, их исполнителей, результатов осуществления проекта на бумажном и электронном носителе с обязательной пометкой «На конкурс» направляются не позднее 1 мая 2020 года
    в комиссию по делам несовершеннолетних Миноблисполкома по адресу: 220007, г.Минск, улица Чкалова, 5, кабинет 329.
    Справки по телефону: 500 45 16.
  3. Для подведения итогов конкурса и определения его победителей создается комиссия из представителей органов, учреждений и иных организаций, указанных в пункте 3 Положения, состав которой утверждается заместителем председателя Минского областного исполнительного комитета Маркевичем И.С. по согласованию с руководителями указанных органов.
  4. Комиссия не позднее 20 мая 2020 года определяет победителей конкурса. Авторам, коллективам органов, учреждений, организаций, признанным победителями конкурса, вручаются дипломы.
    Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке на заседании КДН Минского областного исполнительного комитета.
    По итогам издается сборник лучших социальных проектов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Вам также может понравиться

Пройдут «прямые линии».

Redactor 0

Приветствуем нового участника фотоконкурса

Redactor 0

Проходит областной конкурс проектов в сфере реализации государственной молодежной политики

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿