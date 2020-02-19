«Прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Минского облисполкома

22 февраля с 9.00 до 12.00 пройдут

«прямые телефонные линии»:

заместителя председателя Минского облисполкома Ивана Станиславовича МАРКЕВИЧА. Тел.: (8-017) 500-41-60;

заместителя председателя Пуховичского райисполкома Натальи Васильевны ЛИТВИНЧУК. Тел.: 6-72-07;

председателей и управляющих делами поссельисполкомов Пуховичского района.

22 февраля

с 10.00 до 11.00 по телефонам 3-43-17, (8-029) 364-64-77 — «прямая линия» главного инженера ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Дмитрия Владимировича ПРОКОПЦА.

24 февраля

с 11.00 до 12.00 по телефону 6-72-07 — «прямая линия» начальника управления землеустройства райисполкома Марии Владимировны КЛИМОВИЧ.