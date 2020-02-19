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«Прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Минского облисполкома

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22  февраля  с 9.00 до 12.00 пройдут 

«прямые телефонные  линии»:

заместителя председателя Минского облисполкома Ивана Станиславовича МАРКЕВИЧА. Тел.: (8-017) 500-41-60;

заместителя председателя Пуховичского райисполкома Натальи Васильевны ЛИТВИНЧУК. Тел.: 6-72-07;

председателей  и  управляющих  делами  поссельисполкомов  Пуховичского  района.

 22  февраля  

 с 10.00 до 11.00 по телефонам  3-43-17,  (8-029) 364-64-77 —  «прямая    линия»  главного инженера ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Дмитрия Владимировича ПРОКОПЦА.

 24  февраля  

с 11.00 до 12.00 по телефону  6-72-07  —  «прямая    линия» начальника управления землеустройства райисполкома Марии  Владимировны  КЛИМОВИЧ.

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