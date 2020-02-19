«Прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Минского облисполкома
22 февраля с 9.00 до 12.00 пройдут
«прямые телефонные линии»:
заместителя председателя Минского облисполкома Ивана Станиславовича МАРКЕВИЧА. Тел.: (8-017) 500-41-60;
заместителя председателя Пуховичского райисполкома Натальи Васильевны ЛИТВИНЧУК. Тел.: 6-72-07;
председателей и управляющих делами поссельисполкомов Пуховичского района.
22 февраля
с 10.00 до 11.00 по телефонам 3-43-17, (8-029) 364-64-77 — «прямая линия» главного инженера ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» Дмитрия Владимировича ПРОКОПЦА.
24 февраля
с 11.00 до 12.00 по телефону 6-72-07 — «прямая линия» начальника управления землеустройства райисполкома Марии Владимировны КЛИМОВИЧ.