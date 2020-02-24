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На железнодорожной станции Пуховичи поезд сбил мужчину

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Трое мужчин погибли за сутки в Беларуси под колесами поездов, сообщили  в МВД.

Несчастные случаи произошли вечером 22 февраля в течение пяти часов. Сначала в 17.35 на железнодорожной станции Пуховичи поезд Минск — Гомель сбил 59-летнего жителя деревни Насыцк. Затем в 19.50 недалеко от станции Кореневка Гомельского района под грузовой тепловоз попал 61-летний житель одноименного поселка. Около 22.30 на остановочном пункте Асино Дзержинского района 47-летний минчанин решил перейти пути перед приближающимся пассажирским составом Гродно — Гомель. Мужчина погиб.

По всем фактам проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе физическое состояние погибших в момент трагедии.

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