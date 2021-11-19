 Аграрии занимаются постановкой сельскохозяйственной техники на хранение

Пользуясь погодными условиями, аграрии продолжают вести подъем зяби и занимаются постановкой сельскохозяйственной техники на хранение. Также начинают ее ремонты.

— Из 91 зерноуборочного комбайна 82 уже поставлены на длительное хранение, — рассказал заведующий сектором по надзору за техническим состоянием машин и оборудования управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Владислав Бакиновский. — Сейчас на машинных дворах сельхозорганизаций идет подготовка к смотру-конкурсу по благоустройству и готовности ремонтно-обслуживающих баз к работе в зимних условиях и машинно-тракторных парков к полевым работам. Мы смотрим, чтобы на каждом машинном дворе был соблюден технологический порядок, а вся техника, высвободившаяся от полевых работ, стояла на хранении. Например, машины должны быть установлены на специальные подставки, запасные части аккуратно сложены, шины, бывшие в эксплуатации, сложены на площадке для хранения шин.

На прошлой неделе прошел областной мониторинг машинных дворов. Представители районов во главе с заведующим сектором государственной инспекции по надзору за техническим состоянием машин и оборудования Минской области Борисом Зинзировым познакомились с тем, как ведутся работы по постановке техники на хранение в наших сельскохозяйственных организациях. С лучшей стороны были отмечены КСУП “Агро-Оберег”, “Голоцк”, СПФ “Дричин”.

В КСУП “Агро-Оберег” в этом году проделана большая работа на машинном дворе. Комбайны уже готовы к длительному хранению и стоят на своих местах. Особое внимание уделено созданию бытовых условий для работников. В Дудичах отремонтировано здание на территории машинного двора, оборудована комната приема пищи, работает душ, установлена стиральная машина. Для механизаторов обустроили раздевалку с отдельными шкафчиками. Также здесь оборудована современная котельная для обогрева здания.

В СПФ “Дричин” заасфальтирована площадка машинного двора, созданы бытовые условия для работников. Пару лет назад в сельхозфилиале проделали значительный объем работ в здании мастерских: установили стеклопакеты, заменили двери, идет монтаж системы отопления.

В КСУП “Зазерка” вокруг заправки установили современный забор из металлопрофиля, подсыпали двор асфальтной крошкой. В СХФ “Красный май” произвели капитальный ремонт здания мехмастерской.

— Хозяйствам до нового года необходимо подготовить весь шлейф сельскохозяйственной почвообрабатывающей техники, — отметил Владислав Павлович. — В первую очередь ремонтироваться будут посевные агрегаты. Учитывая то, что в прошлом году большое внимание уделили их ремонтам, в этом году работы будет меньше. Однако расслабляться не стоит: впереди ремонты другой техники.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.