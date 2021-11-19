Сельское хозяйство 

 Аграрии занимаются постановкой сельскохозяйственной техники на хранение

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Пользуясь погодными условиями,  аграрии продолжают вести подъем зяби и занимаются постановкой сельскохозяйственной техники на хранение. Также начинают ее ремонты.

— Из 91 зерноуборочного комбайна 82 уже поставлены на длительное хранение, — рассказал заведующий сектором по надзору за техническим состоянием машин и оборудования управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Владислав  Бакиновский. — Сейчас на машинных дворах сельхозорганизаций идет подготовка к смотру-конкурсу по благоустройству и готовности ремонтно-обслуживающих баз к работе в зимних условиях и машинно-тракторных парков к полевым работам. Мы смотрим, чтобы на каждом машинном дворе был соблюден технологический порядок, а вся техника, высвободившаяся от полевых работ, стояла на хранении. Например, машины должны быть установлены на специальные подставки, запасные части аккуратно сложены, шины, бывшие в эксплуатации, сложены на площадке для хранения шин.

На прошлой неделе прошел  областной мониторинг машинных дворов. Представители   районов  во главе с заведующим сектором государственной инспекции по надзору за техническим состоянием машин и оборудования Минской области  Борисом Зинзировым познакомились с тем, как ведутся работы по постановке техники на хранение в наших сельскохозяйственных организациях. С лучшей стороны были отмечены КСУП “Агро-Оберег”, “Голоцк”, СПФ “Дричин”.

В КСУП “Агро-Оберег” в этом году проделана большая  работа на машинном дворе. Комбайны уже готовы к длительному хранению и стоят на своих местах. Особое внимание уделено  созданию бытовых условий для работников. В Дудичах  отремонтировано здание на территории машинного двора, оборудована комната приема пищи, работает душ, установлена стиральная машина. Для механизаторов обустроили раздевалку с отдельными шкафчиками. Также здесь оборудована современная котельная для обогрева здания.

В СПФ “Дричин” заасфальтирована площадка машинного двора, созданы бытовые условия для работников. Пару лет назад в сельхозфилиале проделали значительный объем работ в здании мастерских: установили стеклопакеты, заменили двери, идет монтаж системы отопления.

В КСУП “Зазерка” вокруг заправки установили  современный забор из металлопрофиля, подсыпали двор асфальтной крошкой.  В СХФ “Красный май” произвели капитальный ремонт здания мехмастерской.

— Хозяйствам до нового года необходимо подготовить весь шлейф сельскохозяйственной почвообрабатывающей техники,  — отметил Владислав Павлович. —  В первую очередь  ремонтироваться будут  посевные агрегаты. Учитывая то, что в прошлом году большое внимание уделили их ремонтам,  в этом году   работы будет меньше. Однако расслабляться не стоит: впереди  ремонты другой техники.

Анастасия  ПЛЕТНЕВА.

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