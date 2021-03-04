Андрейченко: Реальная социальная поддержка государства является неизменным национальным брендом Беларуси

Реальная социальная поддержка государства является неизменным национальным брендом Беларуси, заявил во время семинара на тему «Обращения граждан и юридических лиц. Законодательство и практика применения» председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, передает корреспондент БелТА.

«Реальная социальная поддержка государства является неизменным национальным брендом Беларуси. Парламентарии находятся в эпицентре общественной жизни в своих избирательных округах. Проводят личные приемы, встречи в трудовых коллективах, прямые телефонные линии, используют другие формы работы», — сказал Владимир Андрейченко.

За прошлый год депутатами Палаты представителей проведено более 5,5 тыс. встреч в трудовых коллективах, организовано свыше 2 тыс. личных приемов, принято более 8 тыс. человек, рассмотрено свыше 10 тыс. обращений. «И это только в округах. Кроме того, в Палате представителей за это же время рассмотрено более 3 тыс. обращений граждан и юридических лиц, — отметил председатель. — Чаще всего обращения касаются качества оказания жилищно-коммунальных услуг, состояния дорог, проблем банковского и почтового обслуживания на селе. Граждан волнуют вопросы роста цен на товары первой необходимости и лекарственные средства. Поэтому депутатам и в дальнейшем необходимо продолжить мониторинг ценообразования».

По словам Владимира Андрейченко, действуя в тесной взаимосвязи с министерствами и ведомствами, местными органами власти, удается решать большинство вопросов.

«Вместе с тем государственным органам необходимо более оперативно реагировать на вопросы, работать на опережение и решать проблемы до того, как они станут темой для обращения. Многие из них можно и нужно решать на местном уровне, исключив формальный подход. И если даны обещания — их надо выполнить, — подчеркнул спикер. — Однако хотелось бы обратить внимание на то, что в последнее время право на обращение все чаще используется как инструмент психологического воздействия, давления на государственные органы и должностных лиц, исполняющих свои обязанности по защите суверенитета и независимости, поддержанию общественного порядка и гражданского мира. Я имею в виду прежде всего так называемые веерные рассылки электронных писем. Многие из них содержат формулировки, граничащие с клеветой и оскорблениями. Да, мы вынуждены отвечать и на такого рода обращения. Но эта работа отвлекает значительные силы от решения проблем действительно важных для наших граждан. Полагаю, здесь есть что сказать и депутатам, и нашим экспертам».

Владимир Андрейченко остановился на еще одном моменте — это тенденция увеличения инициативных обращений граждан с предложением о проверке конституционности положений нормативных актов. «Такого рода обращения имеют свою специфику, о чем мы сегодня тоже поговорим. Думаю, что в ходе открытого, содержательного и продуктивного разговора все вопросы получат свое детальное освещение», — добавил он.

В семинаре «Обращения граждан и юридических лиц. Законодательство и практика применения» принимают участие члены Совета Республики, представители главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента, Национального центра законодательства и правовых исследований, Комитета государственного контроля, Конституционного суда, кафедры государственного управления Академии управления при Президенте, исполнительных и распорядительных органов.