Год малой родины 

Берегут традиции своих предков

520 Redactor Комментариев нет

Прошло время,  и молодежь, которая с радостью раньше оставляла деревни,  повзрослела.  Люди стали тянуться на свою малую родину. Одни обживают родительские дома, другие получают земельные  участки   и строят  дачные домики, куда приезжают на выходные и в отпуск, а кто-то и возвращается навсегда.

И теперь, некогда  умирающие, деревеньки  становятся совсем другими: более современными, а главное — не забытыми.  А еще очень важен тот факт, что живут в них люди не разобщенно.  Они вместе проводят праздники деревень, вместе воплощают в жизнь хорошие инициативы.

Недавно в редакцию газеты позвонил житель города Минска Александр Мороз. Он рассказал, что его корни на пуховичской земле: мать и отец родились и выросли в деревне Глушка Пуховичского сельсовета. Когда поженились, переехали жить в агрогородок Пуховичи. Но свою малую родину посещают постоянно. Любовь к родным местам Владимир Александрович и Алла Феликсовна привили и своим детям. Александр рассказал, что в деревне Подсобное, которая соседствует с Глушкой, у него дачный  дом.

— Мне нравятся эти места, — говорит он. — Рядом лес, речка, то, что нужно городскому человеку. И люди в деревне живут хорошие, дружные. Недавно мы решили установить в начале нашей деревни поклонный крест. Все поддержали эту инициативу. За помощью обратились к индивидуальному предпринимателю Дмитрию Бразовскому.  И он безвозмездно выполнил нам заказ, за что  хочется сказать ему огромное спасибо.

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в агрогородке Пуховичи отец  Сергий совершил чин освящения креста, и сэкономленные деньги мы передали на благоустройство этого храма.

Несомненно, хорошее дело и хороший пример для молодежи. Теперь каждый человек, который приезжает в  эту деревню, понимает, что живут здесь неравнодушные люди, которые поддерживают  традиции своих предков.

Ольга  ЛУГОВАЯ.

Вам также может понравиться

Для благоустройства района: на Пуховщине продолжаются субботники

Redactor 0

В интернете появился новый электронный путеводитель по Беларуси

Redactor 0

В Пуховичском районе дан старт акции «Неделя леса—2019»

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿