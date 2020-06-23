Берегут традиции своих предков

Прошло время, и молодежь, которая с радостью раньше оставляла деревни, повзрослела. Люди стали тянуться на свою малую родину. Одни обживают родительские дома, другие получают земельные участки и строят дачные домики, куда приезжают на выходные и в отпуск, а кто-то и возвращается навсегда.

И теперь, некогда умирающие, деревеньки становятся совсем другими: более современными, а главное — не забытыми. А еще очень важен тот факт, что живут в них люди не разобщенно. Они вместе проводят праздники деревень, вместе воплощают в жизнь хорошие инициативы.

Недавно в редакцию газеты позвонил житель города Минска Александр Мороз. Он рассказал, что его корни на пуховичской земле: мать и отец родились и выросли в деревне Глушка Пуховичского сельсовета. Когда поженились, переехали жить в агрогородок Пуховичи. Но свою малую родину посещают постоянно. Любовь к родным местам Владимир Александрович и Алла Феликсовна привили и своим детям. Александр рассказал, что в деревне Подсобное, которая соседствует с Глушкой, у него дачный дом.

— Мне нравятся эти места, — говорит он. — Рядом лес, речка, то, что нужно городскому человеку. И люди в деревне живут хорошие, дружные. Недавно мы решили установить в начале нашей деревни поклонный крест. Все поддержали эту инициативу. За помощью обратились к индивидуальному предпринимателю Дмитрию Бразовскому. И он безвозмездно выполнил нам заказ, за что хочется сказать ему огромное спасибо.

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в агрогородке Пуховичи отец Сергий совершил чин освящения креста, и сэкономленные деньги мы передали на благоустройство этого храма.

Несомненно, хорошее дело и хороший пример для молодежи. Теперь каждый человек, который приезжает в эту деревню, понимает, что живут здесь неравнодушные люди, которые поддерживают традиции своих предков.

Ольга ЛУГОВАЯ.