Без встреч с родителями, но с прежним весельем — как проходят каникулы в «Лесной сказке»

Четыре часа дня. Подъезжая к оздоровительному детскому лагерю «Лесная сказка», отмечаю, что возле входной калитки нет запаркованных машин и совершенно безлюдно. Только дежурный на пропускном пункте скучает, сидя за столом, где рядом с журналом регистрации посетителей лежат одноразовые маски, перчатки, антисептики: отдых-отдыхом, а забывать о безопасности не стоит.

О том, что работа лагеря в этом году организована несколько иначе, говорит и замок на калитке: посторонним действительно вход на территорию ограничен, и без указаний начальника лагеря сюда никто не сможет войти.

— Меры предосторожности, которые рекомендовано соблюдать в условиях эпидемии коронавируса, безусловно, заставили изменить методические рекомендации по организации оздоровления школьников, — рассказывает начальник оздоровительного лагеря «Лесная сказка» Сергей Махнач. — В этом году лагерь открылся в конце июня и примет только две смены отдыхающих. Более того, по численности эти смены значительно меньше: в отрядах примерно по 15 человек, а в лагере отдыхает 102 человека (для сравнения: 160 человек в прошлом году). Сейчас уже идет вторая смена. В лагере оздоравливаются ребята из 35 многодетных семей, 8 человек — из домов семейного типа, 4 — из опекунских семей. Среди отдыхающих есть дети, которые были у нас на первой смене и приехали вновь, несмотря на то, что пришлось оплатить полную стоимость.

Отдых детей организуют педагоги из школ нашего района, студенты педуниверситета и лингвистического колледжа. Все воспитатели и вожатые в этом году должны проводить в лагере даже свои выходные дни. Трудно? Конечно. Но и детям приходится скучать, ведь встречи с родителями и родительские дни под запретом.

— Но мы стараемся организовать время так, чтобы ребята были постоянно чем-то заняты,— рассказывает старший воспитатель Алеся Милькевич. — Несмотря на то, что в этом году в лагерь не могут приезжать педагоги из центра творчества детей и молодежи «Світанак», мы нашли выход из положения, организовав больше спортивно-туристических мероприятий. На базе лагеря обустроена туристическая полоса, и педагоги дополнительного образования занимаются с ребятами техникой туризма, спортивным ориентированием. Как и вожатые, они проживают на территории лагеря.

Футбол, волейбол, шашки и шахматы — это тоже все присутствует в программе пребывания. Те, кто желает реализовать свои интересы в творчестве, также не скучают.

— В основном все мероприятия организуются на территории лагеря, — рассказывает Сергей Махнач. — Но мы практикуем и оздоровительные выходы за пределы территории. Это походы на туристичекую базу для старших детей (там организуем активный соревновательный отдых) и на святой источник в Орешковичах для младших детей. Походы не сопряжены с контактами.

В программе пребывания детей много полезных мероприятий по организации безопасности жизнедеятельности. Ребятам рассказывают о пожарной безопасности (проводили даже плановую эвакуацию), о коронавирусе, о поведении на воде. Демонстрируют тематические фильмы. А раз в несколько дней по вечерам организуют показ на большом экране фотоотчета с мероприятий.

Особый режим организации смен не сказался на организации питания. В меню и соки, и фрукты. Отдельное внимание — питьевому режиму. Питьевая вода есть во всех корпусах и в столовой.

Медперсонал (врач и медсестра) ежедневно на страже здоровья. Особенность нынешнего лета — термометрия два раза в день. Температуру измеряют и тем, кто по необходимости входит на территорию.

— Первая смена прошла без нештатных ситуаций,— говорит Сергей Махнач.— Все уехали здоровыми и окрепшими. Могу сказать об этом с уверенностью, потому что мы протестировали ребят на соотношение роста и массы тела, а также проверили у каждого время задержки дыхания. Показатели в конце смены практически у всех улучшились. Значит, отдых прошел не зря. Даже в особых условиях…

Елена ШАНТЫКО.