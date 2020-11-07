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Целесообразно носить маску или нет? Разбираем с главным санитарным врачом района

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Носить маску или не носить? Является ли она эффективной преградой на пути беспощадного коронавируса? Эти вопросы и с первых дней пандемии, и сегодня продолжают волновать людей. Мир по-прежнему остается разделенным на противников ношения масок и сторонников данного процесса. Но сегодня за введение масочного режима выступает абсолютное большинство ученых и медицинских работников, потому что экспериментальным путем неоднократно доказано, что необходимость носить маски объясняется природой частиц, которые переносят вирусы. Более подробно вопрос о целесообразности ношения масок разбираем с главным санитарным врачом района Еленой Пархимчик:

— Хотелось бы прежде всего сказать, что вирусные респираторные инфекционные заболевания, как правило, распространяются воздушно-капельным путем. Следовательно, принято считать, что потенциально опасным является человек с насморком или кашлем. Но коронавирус — это, можно сказать, отдельная история. Мы менее года изучаем его, однако уже доказано, что человек, не имеющий симптомов простудного заболевания, все равно остается опасным,  являясь носителем вируса COVID-2019. При разговоре и дыхании в атмосферу всегда попадает воздушно-капельная смесь (у инфицированного и больного человека она насыщена вирусами). Эта смесь какое-то время  висит в воздухе. Особенно долго — в закрытых помещениях. При вдыхании здоровым человеком она попадает в легкие, где и возникает очаг заражения.

Недавно в СМИ появилась интересная информация о том, что американские ученые разработали специальную лазерную установку, которая позволяет отслеживать микрокапли, выброшенные изо рта, и то, насколько эффективно та или иная маска сдерживает их распространение. Съемка велась на камеру мобильного телефона. Участники эксперимента примеряли разные маски и произносили фразу: «Люди, будьте здоровы». В свете лазера было хорошо видно, какое минимальное количество микрокапель проходит через маску, и насколько она эффективна. После такого эксперимента стало понятно, что ношение маски действительно необходимо.

Многие другие эксперименты, поставленные учеными в разных странах, также доказали, что болезнь может распространяться при разговорах, без кашля и чихания. Именно передача инфекции бессимптомными носителями могла стать причиной столь быстрого распространения Covid-19 по всему миру. Значит,  есть смысл носить маски даже в том случае, когда возможно выдерживать социальную дистанцию в два метра.

Именно маски создают барьер, снижая концентрацию вредных вирусов и вероятность заражения Covid-19. А в случае инфицирования  — тяжесть заболевания.

Особенно важно носить маски в условиях, где концентрация вируса может быть высокая: в медицинских учреждениях, транспорте, в помещениях с плохой вентиляцией, многолюдных местах.

Сегодня нет никакого дефицита масок. Их можно купить в любой аптеке, во многих магазинах. Можно изготовить самостоятельно. Уже доказано, что способность немедицинских масок к эффективной фильтрации воздушно-капельных смесей  не сильно уступает способностям профессиональных хирургических масок.

Так что на деле все зависит от вашего желания защититься самому и защитить других. Это сейчас действительно более чем актуально, потому что в ожидании результатов теста заболевшие люди продолжают перемещаться в транспорте, ходить в магазины, аптеки, больницу. И вероятность встретиться с инфицированным или контактировавшим человеком очень и очень высока.

Но  следует знать, что выбирать и носить маски нужно по правилам.

— Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывать нос и рот.

— Чтобы снять маску, беритесь за резинку сзади, не прикасаясь к передней части.

—  Снятую маску до стирки поместите в пакет и герметично закройте.

—  Стирайте маску с мылом или моющим средством отдельно от других вещей. После этого обработайте  паром с помощью утюга, прогладьте. Маска должна быть полностью сухой.

—  Недопустимо снимать маску и класть в карман, а потом снова доставать ее и надевать. При подобном использовании говорить о защите не имеет смысла.

— Менять маску нужно каждые 2 часа или по мере увлажнения.

— Стягивая маску на подбородок и натягивая ее обратно, вы уменьшаете ее эффективность и можете загрязнить, касаясь руками.

— Обрабатывать маску антисептиками не нужно. Нанесение антисептиков и масел может привести к аллергической реакции.

Как врач я настоятельно рекомендую на предприятиях и в организациях приказами руководителей ввести обязательный масочный режим.

Вместе с тем, помните также и о том, что масочный режим не исключает необходимости следить за гигиеной рук, обработкой поверхностей, частой стиркой вещей и, конечно, социальным дистанцированием.

Записала Елена  ШАНТЫКО.

 

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