Что происходит с ценами на лекарства и куда исчез ряд востребованных препаратов: Профсоюзы подвели итоги мониторинга за май

Напомним, еще в начале года профсоюзы заявляли о необходимости введения ограничительных мер на рост цен. Это было связано с существенным повышением стоимости ряда востребованных лекарств. Только за январь она поднялась на 5–10%, причем не всегда этот рост можно было объяснить объективными факторами – увеличением затрат производителей или продавцов. Да и применение ставки НДС до конца не проясняло происходящее.

Правительство предложение развило, в результате чего было принято постановление № 100, в соответствии с которым с 1 марта рост цен на продукты и лекарства первой необходимости не должен быть больше 0,2% в месяц. Превышение этой планки возможно лишь при наличии объективных причин и после согласования специальной комиссией при Совете Министров. Документ коснулся 50 лекарственных средств отечественного производства. Среди них – Азитромицин, Анальгин, Арпетол, Диклофенак, Ксилин, Лизиноприл, Фенибут и прочие.

– Цены на лекарственные препараты, которые мы мониторим, во всех регионах страны остаются более-менее стабильными. Однако обеспокоенность вызывает факт их отсутствия на некоторых аптечных прилавках. Например, на момент мониторинга из некоторых аптек исчезли Риваксан, Ксилин, Моксодин, Нимесубел. Нашим специалистам пояснили, что где-то они были раскуплены, а где-то – не поставлялись. Ведь наличие лекарств, указанных в постановлении № 100, не носит обязательного характера. При этом в достаточном количестве имеются аналоги таких лекарственных средств как отечественного, так и зарубежного производства. Для нас это – дежавю: с похожей ситуацией мы сталкивались при мониторинге цен на продукты питания. Тогда наиболее «предприимчивые» производители меняли упаковку, название, вносили незначительные изменения в состав и увеличивали стоимость. Получалось, что аналог есть, но цена на него отличается. Обеспокоенность по этому поводу мы высказали на встрече с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем, – сообщила заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич.

Во время рабочей встречи представители Федерации профсоюзов проинформировали о том, где были зафиксированы описанные случаи. Согласно достигнутым договоренностям, представители министерства проверят данные сведения. Также будут выработаны механизмы решения выявленных вопросов. Интернет-портал 1prof.by будет следить за развитием событий.

Профсоюзы, в свою очередь, продолжат выборочное наблюдение за ассортиментом и ценами на отдельные виды лекарственных средств в 137 районах и крупных городах страны. Однако отметим: постановление № 100 затрагивает только 50 препаратов. Их же на рынке намного больше. Так что, если вы столкнетесь с фактом повышения стоимости препарата, можете сообщить об этом анонимно через онлайн-сервис ФПБ либо по телефону «горячей линии» (8-017) 355-95-62. Профсоюзные специалисты проверят информацию и выяснят причины.

Источник: 1prof.by