«Чуткость и отзывчивость — качества, которые сопровождали его всю жизнь. Трудную, достойную жизнь прожил мой братик. Самостоятельную, без материальной помощи со стороны. Своим трудом и совершенствованием Анатолий достиг высокого мастерства в любимом деле —фотографии» (так написала Светлана Чвырова (Воскобович) о своем брате Анатолии Сергееве в письме от 14.06.2021 года).

Анатолий Григорьевич родился в городе Марьина Горка 20 августа 1944 года. В 1975 году переехал в Магадан. Работал строителем, а в свободное время увлекался фотографией. Снимал городские мероприятия, красоты колымской земли, друзей и знакомых.

В 1990 году директор завода крупнопанельного домостроения, где Сергеев проработал 13 лет, Владимир Константинович Шульгин настоял на том, чтобы Анатолий Григорьевич перешел на профессиональную работу фотографом. Так у Анатолия Сергеева появилась возможность заниматься тем, к чему лежит душа.

С 1986 по 1990-е годы он фотографировал Чукотку. Среди множества снимков немало таких, где запечатлена жизнь народностей Севера, портретов тундровиков, рыбаков, зверобоев. Работы передают реальность, отражают красоту природы. Не выдуманную, а настоящую. В портретах четко виден характер человека.

С 1992 года Анатолий Сергеев работал репортером газеты «Восток России». А с 1996 года занимал должность заведующего фотоцентром в областном методическом центре. В 2004 году в свет вышел его фотоальбом «Пейзажи Колымы». Позже, в 2007 году, была издана его вторая авторская книга «Чукотские встречи». Множество работ фотохудожника вошли в такие книги, как «Звезды рождаются дважды», в издание, посвященное 90-летию советского эстрадного певца, автора нескольких сотен песен Вадима Козина «Пой, цыган, плачь, цыган…».

В 2008 году, в очередной приезд на свою малую родину в Марьину Горку, Анатолий Григорьевич оставил в подарок городу фотоснимки с Дня Победы, которые хранятся в картинной галерее филиала районного краеведческого музея. Также в музее находится более ста сорока работ, посвященных Магадану, и несколько книг автор-ского издания фотографа с его личной подписью и с напутственными пожеланиями родному городу.

Анатолий Сергеев ушел из жизни 17 июня 2020 года в Магадане. Но остались его работы — память о талантливом человеке, замечательном фотохудожнике, нашем земляке…

Марина РЫЖОВА.