Дальнейшее развитие страны обсудили на диалоговой площадке в Червене

Областная диалоговая площадка по обсуждению актуальных вопросов развития страны и регионов работала в Червене в минувший вторник. Темой для обсуждения стало развитие социальной сферы в столичном регионе и в стране.

То, что для проведения этого мероприятия выбор пал на Червень, логично. В минувшем году этот райцентр принимал у себя областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дожинки-2020», и в ходе подготовки к нему здесь преобразились многие объекты социальной сферы. Были возведены и новые. В том, что проделана огромная работа, смогли убедиться участники мероприятия, в числе которых были и представители нашего района.

В ознакомительный маршрут организаторы включили построенные в минувшем году районный историко-краеведческий музей и детский сад, обновленную детскую школу искусств, профессиональный строительный лицей. В физкультурно-оздоровительном комплексе, где и работала диалоговая площадка, был организован ряд выставок и презентаций: «Минщина туристическая» и «Минщина спортивная», «Ожившие портреты Хаима Сутина» и ряд других.

А затем состоялся открытый диалог, в котором приняли участие представители всех регионов столичной области. В качестве экспертов работали помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Минской области Игорь Евсеев, заместитель председателя Минского облисполкома Иван Маркевич, руководители областных структур социальной сферы. Модератором выступил декан факультета философии и социологических наук БГУ Вадим Гигин.

Открывая дискуссию, Иван Маркевич подчеркнул, что диалоговая площадка — формат общения, позволяющий сформулировать идеи, которые можно в дальнейшем реализовать в реальной жизни. Самые актуальные из них будут озвучены на Всебелорусском народном собрании.

В ходе дискуссии действительно было поднято немало важных проблем. Например, затронули вопрос выстраивания управленческой вертикали в сфере образования, спорта и туризма. Было озвучено мнение, что на уровне района объединение в рамках одного отдела райисполкома этих направлений в настоящее время не приносит должного эффекта. Нужна отдельная структура, которая будет заниматься развитием спорта и туризма.

Затронули участники диалога и проблему обеспечения жильем молодых специалистов. Прозвучало мнение, что арендное жилье — это выход, но не самый оптимальный. Для многих это дорого. Лучше создать условия для строительства собственного жилья. Но здесь многое зависит от льготных банковских кредитов. Вспомнили и о опыте, когда для всех существовало право выкупа служебного жилья после определенного срока работы в организации.

Часть из поднятых в ходе диалога проблем касалась сферы образования. Например, был затронут вопрос дистанционного обучения. Мнения участников мероприятия склонились к тому, что оно не может полностью заменить классно-урочную систему, которая решает не только вопросы образования, но и воспитания. А дистанционное обучение — это дополнительная возможность получить знания.

Зашла речь и о том, как дорого сейчас нам обходятся пробелы в воспитании молодежи. В этой связи внесено предложение разработать республиканскую программу по патриотическому воспитанию молодежи. Вадим Гигин проинформировал, что работа в этом направлении уже ведется: создана республиканская группа под руководством председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой, в состав которой входит и он, по разработке соответствующей пятилетней программы, и все, кого волнует этот вопрос, могут вносить конкретные предложения по формам и методам работы.

Участвовавшие в работе диалоговой площадки медики заинтересовались предложением расширить полномочия врачей общей практики, и именно их привлекать к работе призывной и водительской медкомиссий: уровень подготовки позволяет им это делать. Это позволило бы не отвлекать узких специалистов от приема пациентов в поликлиниках.

Все это далеко не полный перечень вопросов, которые подняли участники диалоговой площадки. Хочется верить, что конструктивные предложения не останутся без внимания.

Наталья ПАРХОМЧИК.