«Дело всей жизни»

Ежегодно в сентябре проводится областной смотр-конкурс “Ветеранское подворье”. Целью его является поддержание социального статуса пожилого человека в обществе, сохранение связи поколений, возрождение деревень, хуторов, усадеб, развитие семейной преемственности, местных традиций и возвращение молодого поколения к своим корням.

В нашем районе немало людей, которые находясь на заслуженном отдыхе, возвращаются к своим истокам, развивают личные подсобные хозяйства и показывают пример другим, как образцово содержать наследственные дома.

Больше 35 лет прошло с тех пор как Николай Романович и Людмила Владимировна Ситник начали строить дом в деревни Лядцо и обживаться на родительской земле. Прежде всего, привели в порядок дом родителей, а затем затеяли строительство и своего.

— Много лет мы жили в Минске, — рассказывает Людмила Владимировна. — Муж 25 лет отдал работе на заводе «Интеграл», потом занимался бизнесом. А я, когда родилась младшая дочь Мария, перебралась в деревню и началась совсем другая жизнь… сельская.

Первое дело, которое мы затеяли, стала закладка сада. Земли тогда еще было немного – 35 соток. Потом начал появляться интерес к цветам. Попробовала выращивать простые астры, гладиолусы, хризантемы. Муж из Краснодара привез розы и появилось желание дальше расширяться. За эти годы наша земля значительно увеличилась: мы купили один соседский участок, со временем еще один. И теперь у семьи Ситник аж 75 соток, и ни один их кусочек не гуляет.

— Здесь у нас маленький пруд с лилиями, — проводит экскурсию по подворью Николай Романович, — здесь – место для игры в бадминтон, но это скорее для времяпрепровождения внуков. Они здесь частые гости. Кругом альпийские горки, усыпанные всевозможными цветами, бесчисленное количество декоративных растений. Особая гордость хозяина – голубика. Ее начали выращивать сравнительно недавно. Тот, кто ей занимается, знает, какая это прихотливая и капризная ягода. Требует очень много сил, чтобы отблагодарить урожаем.

Ухаживает за газоном и плодовыми деревьями хозяин, а за грядками — хозяйка. К слову, много у Людмилы Владимировны грядок с овощами. А как же без них в деревне? Труд на земле очень тяжелый, только человек влюбленный, может променять столицу и посвятить свою жизнь деревни. Кроме того, что Людмила Владимировна и Николай Романович — люди пенсионного возраста много сил отдают земле, они еще и держат животных: свинок, курочек. И если грядку прополоть можно и завтра, то уход за животными требуется ежедневный.

— Родители мои — простые крестьяне, — говорит Николай Романович. Работали на ферме. Мама днем доила коров, а ночью – была… мадистской. Еще давала уроки кройки и шитья невестке. У нас две дочки, две внучки и два внука. Каждые выходные мы собираемся вместе. Одна дочь планирует даже перебраться к нам в деревню. У нее свой бизнес, управлять которым можно онлайн. Возможно, в будущем сделаем агроусадьбу. Здесь есть где разгуляться фантазии и воплотить в реальность любую задумку. А планов у семьи Ситкник еще очень много. Людмила Владимировна мечтает о беседке, которую будет обвивать лиана киркизон, а Николай Романович помогает дочери строить дом. Да и уход за растениями, а их, к слову, здесь более двух тысяч, требует бесконечного труда. Но работа эта хозяевам подворья доставляет особую радость, ведь их небольшое увлечение, которое возникло много лет назад, переросло в дело всей жизни.

Статья: Анастасия ПЛЕТНЕВА.

Видео: Станислав БЕЛОУСОВ.