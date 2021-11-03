Общество 

«Дело всей жизни»

213 Redactor Комментариев нет

Ежегодно в  сентябре проводится областной смотр-конкурс “Ветеранское подворье”. Целью его является поддержание социального статуса  пожилого человека в обществе, сохранение связи поколений, возрождение деревень, хуторов, усадеб, развитие семейной преемственности, местных традиций и  возвращение молодого поколения к своим корням.

В нашем районе немало людей, которые находясь на заслуженном отдыхе,  возвращаются к своим истокам,    развивают личные подсобные хозяйства и показывают пример другим,  как образцово содержать наследственные  дома.

Больше 35 лет прошло с тех пор как Николай Романович и Людмила Владимировна Ситник  начали строить дом в  деревни Лядцо и обживаться на родительской земле. Прежде всего,  привели в порядок  дом родителей,  а затем затеяли строительство и своего.

— Много лет мы жили в Минске, — рассказывает Людмила Владимировна. — Муж  25 лет отдал работе на заводе «Интеграл», потом занимался  бизнесом. А я, когда родилась младшая дочь Мария, перебралась в деревню и началась совсем другая жизнь… сельская.

Первое дело, которое мы затеяли,  стала закладка  сада. Земли тогда еще было немного – 35 соток. Потом начал появляться интерес к цветам. Попробовала  выращивать  простые астры, гладиолусы, хризантемы. Муж из Краснодара привез розы и появилось желание   дальше расширяться.  За эти годы наша земля значительно увеличилась: мы купили один соседский участок, со временем еще один. И теперь у семьи Ситник аж 75 соток,  и ни один их кусочек не гуляет.

— Здесь у нас маленький пруд с лилиями, — проводит экскурсию по подворью Николай Романович, — здесь – место для игры в бадминтон, но это скорее для времяпрепровождения внуков. Они здесь частые гости. Кругом альпийские горки,  усыпанные  всевозможными цветами, бесчисленное количество декоративных растений. Особая гордость хозяина – голубика. Ее начали выращивать сравнительно недавно. Тот, кто ей занимается,  знает, какая это прихотливая и капризная ягода. Требует очень много сил, чтобы отблагодарить  урожаем.

Ухаживает за газоном  и плодовыми деревьями хозяин, а за грядками  — хозяйка. К слову,  много у Людмилы Владимировны грядок с овощами. А как же без них в деревне? Труд на земле очень тяжелый, только человек влюбленный, может променять столицу и посвятить свою жизнь деревни. Кроме того,  что Людмила Владимировна и Николай Романович — люди пенсионного возраста много сил отдают земле, они еще и держат животных: свинок, курочек. И если грядку прополоть можно и завтра, то уход за животными требуется ежедневный.

— Родители мои — простые крестьяне, — говорит Николай Романович. Работали на ферме. Мама днем доила коров, а ночью – была… мадистской. Еще давала уроки кройки и шитья невестке. У нас две дочки, две внучки и два внука. Каждые выходные мы собираемся вместе. Одна дочь планирует даже перебраться к нам в деревню. У нее свой бизнес, управлять которым можно онлайн. Возможно,  в будущем сделаем  агроусадьбу. Здесь есть где разгуляться фантазии и воплотить в реальность любую задумку. А планов у семьи Ситкник еще очень много. Людмила Владимировна мечтает о беседке, которую будет обвивать лиана киркизон, а Николай Романович помогает дочери строить дом. Да и уход за растениями, а их, к слову, здесь более двух тысяч, требует бесконечного труда. Но работа эта хозяевам подворья доставляет особую радость, ведь их  небольшое увлечение, которое возникло много лет назад,  переросло в дело всей жизни.

 

Статья: Анастасия ПЛЕТНЕВА.

Видео: Станислав БЕЛОУСОВ.

Вам также может понравиться

Финал «Мисс Беларусь-2016» состоится 19 июня

Redactor 0

Военнослужащие помогали коммунальникам

Redactor 0

У Мар’інай Горцы адбылося тэатралізаванае шэсце Дзедаў Марозаў, Снягурак і казачных персанажаў

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿