Депутат в своем округе: О детстве, благоустройстве, патриотическом воспитании…

Восхищение и удивление — вот те эмоции, которые остались у депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олега Белоконева после посещения центра творчества детей и молодежи «Світанак» в Марьиной Горке.

Встреча с детьми, которые занимаются в «Світанке», и знакомство с творениями рук юных пуховчан вряд ли кого-то могут оставить равнодушным. Удивительный мир рукоделия (вышивание, вязание, работа с тканью, соломкой, бумагой и кожей, керамика и гончарство), музыки (в центре работают отделения баяна, гитары, ударных инструментов, вокал), театра и танца, интеллектуальные кружки, исследовательские лаборатории — здесь есть все, чтобы дети смогли реализовать в полной мере свои интересы и таланты.

Разговор депутата с руководством центра и детьми получился не просто интересным, а по-настоящему праздничным. Тем более, состоялся он в День защиты детей. Олег Белоконев не мог приехать в этот день в центр без подарков. Но и дети не простились с гостем, не оставив ему ничего на память: замечательная картина, изготовленная руками юных пуховчан, останется напоминанием об этом визите.

Деловая часть рабочего графика депутата началась с «прямой линии», во время которой был озвучен вопрос по благоустройству поселка Руденск (в данный момент в этом направлении уже осуществляются плановые мероприятия). С личными проблемами к депутату также обратился директор предприятия по производству восточных сладостей Али Ибрагим. Чтобы вникнуть в суть возникших вопросов, Олег Белоконев выезжал на предприятие.

В дискуссионном плане прошла встреча с представителями районной организации «Белорусский союз офицеров». Обсуждались вопросы установки в городе в качестве памятного экспоната артиллерийского орудия, а также вопросы патриотического воспитания молодежи и проблемы с благоустройством воинских захоронений. Спорить с тем, что этих проблем не существует, нет смысла. Вопрос состоит в том, чтобы выработать логичную схему действий, которые бы позволили достойным образом следить за памятными местами района. Речь зашла в частности и о мемориале в память о 8-й танковой дивизии в Марьиной Горке. Выяснилось, что к 3 июля планируется благоустройство этого памятного места. Участие в благоустройстве примут работники ОАО «Опытно-экспериментальный завод». Предприятие не первый раз участвует в подобных мероприятиях. Огромная работа была проведена, к примеру, по реставрации на заводе экспонатов военной техники, установленной на Аллее славы в Новой заре.

Говоря о патриотическом воспитании молодежи, не могли не остановиться и на вопросах согласованности в действиях представителей идеологии и ветеранов Вооруженных сил. Решение проблем иногда зависит не от финансовых возможностей, а от желания и умения слышать друг друга.

Важные вопросы обсуждались и на встрече Олега Белоконева с сотрудниками Пуховичского РОВД. Вопросы касались законопроектов, которые разрабатывает комиссия по национальной безопасности: ее в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь возглавляет Олег Белоконев.

Елена ИВАНОВА.