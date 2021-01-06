Детей своих сотрудников с новогодними праздниками поздравили в Пуховичском РОВД

В минувшем году милицейский Дед Мороз и Снегурочка впервые пришли домой к детям своих сотрудников. Сказочные герои настолько понравились ребятам, что в этом году поздравления решили повторить. Желающих пригласить в гости новогодних волшебников было порядка 60 человек — это в два раза больше, чем в предыдущем году.

В каждом доме главных героев праздника ждали с нетерпением. Дети выучили стихи, достали лучшие наряды. Многие ребята удивляли своими талантами: танцами, игрой на музыкальных инструментах.

Дед Мороз и Снегурочка в каждой семье провели небольшую программу, а затем вручили сладкие подарки, которые приобрели за счет офицерского собрания.

В рамках акции «Наши дети» сотрудники Пуховичского РОВД посетили Руденскую вспомогательную школу-интернат. Гости впервые приехали в это учреждение образование, их встречали радостными улыбками и подарками. На память о встрече милиционерам вручили картину, вышитую бисером. Гости также приехали с подарками. Учреждению образования они вручили ламинатор, а каждому ребенку — мороженое от СООО «Морозпродукт».

Воспитанники школы-интерната подготовили представление, которое объединило в общем хороводе детей и взрослых.

Также с подарками и поздравлениями сотрудники РОВД побывали в социальном приюте в Дубровке.