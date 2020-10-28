Для школьников организовали профилактическую экскурсию в отдел охраны

Профилактическая экскурсия для учащихся школ города Марьина Горка и ребят из молодежного отряда охраны правопорядка, образованного на базе добровольной дружины Марьиногорского аграрно-технического колледжа, прошла в Пуховичском отделе Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Экскурсия была организована инспекцией ИДН Пуховичского РОВД совместно с районным комитетом БРСМ.

Командир роты милиции Алексей Бушкевич рассказал ребятам о работе Департамента охраны, продемонстрировал стандартную экипировку. Школьники смогли примерить бронежилет, подержать оружие, которым пользуются милиционеры при выполнении своих служебных заданий. Вызвал интерес и служебный автомобиль сотрудников Департамента охраны.

Кульминацией экскурсии стала демонстрация навыков служебной собаки по кличке Челси и импровизированный захват преступника.

Не обошлось без профилактической беседы. Начальник инспекции по делам несовершеннолетних Пуховичского РОВД Надежда Вайницкая рассказала о профилактике наркомании, курения табачных изделий, курительных смесей и их прекурсоров, а также о вреде употребления алкогольных напитков. Надежда Юрьевна напомнила ребятам о том, что те, кому еще не исполнилось 16 лет, не должны находиться на улице без взрослых после 23 часов. Особое внимание начальник ИДН обратила на то, что во время школьных каникул, когда у ребят появляется больше свободного времени, им нужно помнить о том, что необдуманные поступки могут привести к нехорошим последствиям.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.