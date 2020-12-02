Дыхательная гимнастика и физические нагрузки — как проходит реабилитация после коронавируса

На сегодняшний день я лично знаю уже не единицы, а десятки людей, которые переболели коронавирусом. И, к сожалению, никто из них не сказал мне, что, завершив лечение, чувствует себя полностью здоровым. Даже те, кто перенес заболевание в легкой форме и не был госпитализирован, рассказывают о слабости, апатии, головной боли, одышке. Такие симптомы врачи называют «постковидным синдромом» и настаивают на том, что всем пациентам в той или иной степени необходима реабилитация, потому что во время болезни могли быть нарушены функции любого органа или системы организма. Кроме того, часто встречаются нарушения сна и психоэмоциональные расстройства.

— Действительно, несмотря на клиническое выздоровление, когда у человека уже будет отсутствовать температура и улучшится общее состояние организма, после пневмонии (причем не обязательно коронавирусной), остаточные явления могут беспокоить пациента в течение нескольких недель или месяцев. Поэтому в этот период необходимы реабилитационные мероприятия, — рассказывает главный врач Марьиногорской ЦРБ Людмила Жаринова. — Нужно понимать, что любая пневмония — это, прежде всего, повреждение легких, развитие дыхательной недостаточности. А коронавирусная (SARS-CoV-2) пневмония вызывает еще более серьезные поражения легких, когда легочная ткань замещается фиброзной тканью, которая не может участвовать в процессе обеспечения организма кислородом. Понимая это, реабилитацию пациента мы начинаем еще на стадии лечения, назначая необходимые препараты и лечебную физкультуру.

После выписки пациенты должны продолжить реабилитацию под наблюдением медработников и самостоятельно.

С 25 ноября тех пуховчан, у кого был отмечен большой процент поражения легочной ткани, мы направляем на долечивание и реабилитацию в медицинский центр «Загорье» и в Солигорскую больницу спелеолечения. Там под руководством специалистов проводится комплекс специальных мероприятий, которые помогут восстановить сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную и другие системы организма, укрепят иммунитет. Главное, чтобы у пациентов не было противопоказаний к проведению физиопроцедур.

Если вы не попали на такую реабилитацию, то это не значит, что нужно пассивно ожидать того момента, когда вы вернетесь к своему привычному состоянию и почувствуете себя здоровым. И дома нужно проводить комплекс оздоровительных мероприятий. Это так же важно и необходимо, как принять таблетку.

Прежде всего, всем будет нужна лечебная дыхательная гимнастика. Врач расскажет о том, какие существуют упражнения для этого.

К примеру, можно налить в стаканчик воду и через коктейльную трубочку выдыхать в нее воздух. Или надувать воздушный шарик, если делать это несложно.

Полезны прогулки на свежем воздухе и небольшая физическая нагрузка. А вот с активными занятиями спортом нужно подождать.

Сегодня медики знают, что помимо повреждения легочной ткани, коронавирус способен поражать желудок, кишечник, почки и кровеносные сосуды, а также головной мозг, с чем связаны потеря обоняния и вкуса.

Поэтому важно и нужно следить за давлением, проходить соответствующие медицинские обследования, вовремя принимать назначенные лекарства.

Не менее важно после болезни сбалансировано питаться: в рацион стоит включить легко усваиваемый белок, витамины, рыбу, нежирное мясо, курицу, индейку, бульоны, свежие овощи и фрукты. Стоит исключить острую, жирную, соленую пищу. При этом нужно, если нет противопоказаний, пить больше жидкости.

Выполняя все эти рекомендации, вы сможете восстановиться в более короткие сроки и минимизировать последствия, связанные с перенесенным заболеванием, влияние которого на наш организм, нужно признать, пока до конца не изучено.

Елена МАКСИМОВА.

Фото носит иллюстративный характер.