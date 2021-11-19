Егерь и его помощники

Егерь Дричинской охотдачи Александр Шикуть — один из немногих егерей в республике, который не только содержит охотничьих собак для проведения коллективных охот под своим руководством, но и профессионально занимается разведением породистых охотничьих собак.

Открывая дверцу просторного вольера и предвидя мои опасения, Александр заверил, что я могу заходить смело, так как эта порода собак отличается добрым и спокойным норовом.

Знакомиться с гостем из большой будки выскочила целая свора охотничьей породы литовская гончая: взрослые сука с кобелем черной окраски с чепрачными пятнами и немалые уже по росту их трехмесячные щенки. В круговерти дружелюбно обнюхивающих меня собак я насчитал 9 особей.

— Есть еще два ягдтерьера для охоты и овчарка, — отметил Александр. — Было больше, но недавно 6 щенков забрали охотники из Гродненской, Витебской, Могилевской и Гомельской областей. Буквально сегодня-завтра приедут забрать щенков охотники из Старых Дорог, а также из украинского Львова. Все щенки уже имеют паспорта с отметками о своевременно сделанных прививках.

Родители щенков — Багира и Буран — с отличными родословными. Высокие экстерьерные качества их самих и их потомства регулярно подтверждаются экспертами во время проведения выставок охотничьих собак, на которые Александр всегда стремится вывезти своих питомцев. В сентябре на выставке годовалый Тор получил самую высокую для молодых собак оценку «очень хорошо».

Понятно, почему на щенков, которых выращивает Александр, большой спрос у охотников: его, безусловно, вызывают и рабочие качества взрослых собак, которых егерь берет на охоту. Так, многие охотники хвалебно отзываются о Буране во время проведения охоты на лося и косулю. А Багира — любимица тех, кто приезжает к Александру Николаевичу с целью поохотиться на зайца. В прошлом году, к примеру, на рассвете у дома егеря собралась компания из 32 человек, пожелавших поохотиться с его собаками на зайца. В тот день из числа выгнанных на охотников зайцев пятеро было добыто.

Главным своим помощником в собаководческом деле Александр считает свою жену Елену, которая вместе с ним кормит, ухаживает, лечит и воспитывает щенков.

За шесть лет егерской службы Александр Шикуть заслужил хорошие отзывы о своей работе у руководства Пуховичской РОС РГОО «БООР». А в этом году, когда отмечалось 100-летие со дня основания РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов», он был награжден грамотой Белорусского профсоюза работников леса и природопользования за добросовестную и плодотворную работу.

В обслуживаемых им охотугодьях наведен и поддерживается должный порядок. Для подкормки диких животных нынешней осенью и предстоящей зимой созданы три подкормочных поля общей площадью 3 гектара, на которых посеян для пропитания диких животных любимый ими озимый рапс. К слову, всю работу по вспашке этих полей выполняет на своем тракторе сам Александр. Всегда активно помогают ему в проведении биотехнических работ председатель Дричинского охотколлектива Генрих Банцевич, Александр Шкатуло, Геннадий Волосевич и другие местные охотники.

Андрей МАЗАНИК.