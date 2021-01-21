Спорт 

Футбольная команда «Август-Бел» выиграла чемпионат по мини-футболу

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Минувший год, несмотря на все его сложности, принес заводчанам немало приятных новостей. Одна из них: заводская футбольная команда стала победителем  чемпионата   Ассоциации любительского футбола  города  Минска по мини-футболу сезона  2019/2020  среди команд Базовой лиги (группа А).

Из-за пандемии график проведения игр постоянно менялся, растянувшись на целых 18 месяцев. Но длительные перерывы, отсутствие возможности регулярных тренировок не помешали нашим спортсменам добиться победы. Команда «Август-Бел» возглавила турнирную таблицу, обойдя серьезных соперников, в том числе «Блуграна МТБанк» —  самого  успешного  участника  предыдущего  чемпионата Ассоциации  любительского футбола.

Нашу команду представляли кладовщик Николай  Горбачевский, водители Виталий Маслак и Сергей Сивак, ведущий логистик Алексей Терешко, рабочий  зеленого  строительства  Сергей  Лизунов, газоспасатели Никита Марченко и Андрей Борбут, заместитель директора по общим вопросам Василий Молчанов, начальник отдела физической культуры и спорта Александр Гвоздев, а также бывшие воспитанники заводских футбольных секций Александр Свирепа и Алексей Киселев.

На  церемонии   чествования  победителей  чемпионата  нашей  команде был вручен диплом 1-й степени, игрокам — медали соответствующего достоинства, а Сергей Лизунов за самую результативную игру  (56 забитых голов)  отмечен  особой  наградой  —  кубком  «Лучший бомбардир».

Анна  ТРУБЧИК,

собственный  корреспондент  ЗАО  «Август-Бел».

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