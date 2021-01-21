Футбольная команда «Август-Бел» выиграла чемпионат по мини-футболу

Минувший год, несмотря на все его сложности, принес заводчанам немало приятных новостей. Одна из них: заводская футбольная команда стала победителем чемпионата Ассоциации любительского футбола города Минска по мини-футболу сезона 2019/2020 среди команд Базовой лиги (группа А).

Из-за пандемии график проведения игр постоянно менялся, растянувшись на целых 18 месяцев. Но длительные перерывы, отсутствие возможности регулярных тренировок не помешали нашим спортсменам добиться победы. Команда «Август-Бел» возглавила турнирную таблицу, обойдя серьезных соперников, в том числе «Блуграна МТБанк» — самого успешного участника предыдущего чемпионата Ассоциации любительского футбола.

Нашу команду представляли кладовщик Николай Горбачевский, водители Виталий Маслак и Сергей Сивак, ведущий логистик Алексей Терешко, рабочий зеленого строительства Сергей Лизунов, газоспасатели Никита Марченко и Андрей Борбут, заместитель директора по общим вопросам Василий Молчанов, начальник отдела физической культуры и спорта Александр Гвоздев, а также бывшие воспитанники заводских футбольных секций Александр Свирепа и Алексей Киселев.

На церемонии чествования победителей чемпионата нашей команде был вручен диплом 1-й степени, игрокам — медали соответствующего достоинства, а Сергей Лизунов за самую результативную игру (56 забитых голов) отмечен особой наградой — кубком «Лучший бомбардир».

Анна ТРУБЧИК,

собственный корреспондент ЗАО «Август-Бел».