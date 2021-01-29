ГАИ области проведет отработку автотрассы Минск — Гомель в Пуховичском районе

На автотрассе М5 Минск — Гомель, в Минском и Пуховичском районах, областная Госавтоинспекция 29-31 января проводит массированную отработку. Она связана в том числе с тем, что на автодорогах республиканского значения снижается скоростной режим из-за разрушения дорожного покрытия.

Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— В выходные дни возрастает количество правонарушений со стороны участников дорожного движения, а также дорожно-транспортных происшествий, и всему виной — отсутствие внимания, недисциплинированность, а также несоблюдение ПДД.

В пятницу, субботу и воскресенье сотрудники ГАИ на автотрассе М-5, используя негласный и смешанный контроль, будут выявлять и пресекать нарушения Правил дорожного движения со стороны водителей, особенно если водитель не предоставил преимущества пешеходам, перевозил пассажиров с нарушениями ПДД, нарушил правила обгона и не соблюдает скоростные режимы.

Также будут пресекаться такие грубые нарушения ПДД, как управление транспортом в состоянии опьянения и управление без водительского удостоверения. Не останутся без внимания и пешеходы.

— Госавтоинспекция рекомендует водителям при движении учитывать погодные и дорожные условия, соблюдать скоростные режимы и правила обгона. Обязательно необходимо пристегиваться ремнями безопасности, а малолетних детей перевозить в специальных детских удерживающих устройствах. Пешеходам же не стоит забывать обозначать себя в темное время суток светоотражающими элементами.

Источник: Млын.бай