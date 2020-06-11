ГАИ проводит комплекс мероприятий «Берегите детей!»

В январе-мае 2020 года в республике несовершеннолетние стали участниками 137 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 несовершеннолетних погибли, 144 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

С начала на территории Пуховичского района зарегистрировано 3 ДТП с участием детей, в результате которых 3 детей травмированы.

Дети-пешеходы.

С участием детей- пешеходов зарегистрировано 1 ДТП, в результате которых 1 ребенок получил травмы. Одно ДТП произошло по вине ребенка. Большая часть ДТП с детьми-пешеходами произошло на нерегулируемых пешеходных переходах, но иногда беспечность детей становится причиной несчастных случаев на дороге. Выход на проезжую часть, не убедившись в безопасности, отвлечение, спешка и т.п.

Так, 27.05.2020 года около 14 часов 40 минут водитель рейсового автобуса МАЗ двигаясь по ул. Ленинская г.п.Рудеск, совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть дороги несовершеннолетнего пешехода 2012 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения, с которыми доставлен в Учреждение Здравоохранения, где после оказания медицинской помощи отпущен домой.

Ошибки несовершеннолетних пешеходов, ставшие причинами ДТП:

— переход через проезжую часть вне пешеходного перехода;

— неожиданный выход из-за транспортного средства или других препятствий, ограничивающих обзорность водителю;

— нахождение на проезжей части без сопровождения взрослых.

18.01.2020 около 07.55 часов на автодороге М5(Минск-Гомель) 38км, водитель, 1972 г.р., управляя автомобилем «Рено Маскот», совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода 2004 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок с полученными травмами был доставлен в хирургическое отделение больницы.

Кроме того, одной из причин травмирования пешеходов на дорогах, в том числе и детей является недисциплинированность водителей и невыполнение требований правил в части проезда ими нерегулируемых пешеходных переходов и предоставления преимущества пешеходам.

Так, 10.01.2020 около 07.45 в г. М. Горка водитель, 1961 г.р., двигаясь на автомашине «Опель Зафира», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, девочку, которая переходила совместно с матерью проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая, 2017 г.р. с тяжелыми травмами была госпитализирована.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 10 по 20 июня 2020 года на территории Пуховичского района, проводится комплекс мероприятий «Берегите детей!».

Уважаемые взрослые! Учите детей Правилам дорожного движения и требуйте её обязательного выполнения ребенком!

Во-первых, ведя ребенка за руку по обочине дороги навстречу движения или тротуару, демонстрируйте свою дисциплинированность, не спешите, идите размеренным шагом, ребенка держите подальше от проезжей части. Полезным будет рассказать ему по пути об опасности, которую несет в себе дорога. Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. Не выходите с ребенком из-за кустов, стоящих автомашин не осмотрев предварительно дороги, — это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.

Прежде, чем переходить дорогу, остановитесь, осмотритесь. Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать – ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход».

Никогда не переходите дорогу наискосок. Из автобуса выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.

Во-вторых, не на минуту не оставляйте без присмотра малолетнего ребенка, даже когда он находится во дворе огороженного дома. Малыш в порыве любознательности легко откроет калитку или найдет плохо закрепленную доску в заборе и выберется наружу.

В-третьих, не разрешайте детям, пусть даже и постарше играть вблизи дороги и на проезжей части улицы! Дети должны играть на площадках, к которым нет доступа автомашин!

В-четвертых, особенное внимание уделяйте детям-велосипедистам. Их как магнитом тянет покататься на велосипедах по хорошей асфальтированной дороге. Ни в коем случае не разрешайте детям возрастом до 14 лет выезжать на дороги общего пользования, и даже с 14-летними проведите инструктаж!

Далее, на первый взгляд безобидное и, даже полезное увлечение внуком-подростком дедушкиным старым мотоциклом или мопедом может обернуться бедой! И исключите всякие возможности самовольного использования детьми транспортных средств.

Водителям напоминаем!

Согласно п.178 ПДД «Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до пяти лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования указанных в части первой настоящего пункта устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен».

Следует отметить, что законодательством предусмотрена обязанность использования не только так называемых «детских кресел», но и других устройств, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью штатных ремней безопасности.

Правила поведения на дороге для детей

— переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора;

— переходить дорогу можно только на пешеходном переходе, обозначенным специальным знаком «зеброй». При наличии подземного перехода необходимо использовать его при переходе через дорогу;

— при переходе через дорогу на пешеходном переходе, не оборудованным светофорам, следует не забывать сначала посмотреть направо, а дойдя до середины дороги, налево;

— не следует перебегать дорогу перед близко едущей машиной. Лучше подождать, когда она проедет. Водитель может не успеть затормозить, а вы можете неожиданно упасть, создавая тем самым аварийно опасную ситуации, а также ситуацию опасную для вашей жизни и жизни водителя;

— не забывайте, что при переходе через дорогу автобус и троллейбус следует обходить сзади, а трамвай спереди.

Уважаемые взрослые! Вам необходимо принять все меры, чтобы не допустить несчастных случаев с детьми.

ОГАИ Пуховичского РОВД.